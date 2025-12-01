Наталя Могилевська показала свого коханого під час відпочинку в горах (відео)

Українська артистка Наталія Могилевська продовжує привертати увагу шанувальників. Цього разу співачка поділилася теплим відео з відпочинку разом із коханим.

На опублікованих кадрах в Instagram Могилевська насолоджується тишею та природою серед гір. Там вона та її партнер Валентин провели день, готуючи страви просто неба та відпочиваючи далеко від метушні.

"У двох з коханим. Навколо гори і ні душі. Це був найпрекрасніший день відпочинку між концертами. Дякую тобі, любий, за спокій, захист і найсмачніший обід в світі", — написала співачка під відео.моге.

Чоловік Могилевської

Попри активність у соцмережах, Наталія рідко показує свого обранця. Відомо лише, що його звати Валентин. Пара зустрілася на початку повномасштабної війни й невдовзі взяла під опіку двох сестер — Мішель і Софію. Обличчя дівчат Могилевська не розкриває, дбаючи про їхню приватність.

