Известные фотографы Либеровы впервые стали родителями: как назвали сына (фото)

Украинские супруги фотографы Влада и Константин Либеровы стали родителями 29 ноября. Фотография с младенцем вызвала волну восторженных комментариев в соцсетях.

Кадр из роддома фотографы Либеровы опубликовали 1 декабря в Instagram. Новорожденного сына назвали Ноем.

"Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело", — подписали фото молодые родители.

Фото с новорожденным сыном Либеровы опубликовали в Instagram Фото: instagram.com/libkos

Украинцы в комментариях поздравляют супругов с рождением сына и желают семье счастья.

"Вот это стильно малыш врывается в эту жизнь! Поздравляем!" — написала Натали Литвин.

Комментаторы также оценили художественность фото Либеровых из роддома.

"Самое оригинальное фото из роддома которое я видела!" — отметила Светлана Жабровец.

Чем известны фотографы Либеровы

Одесситы Константин и Влада Либеровы начинали свой профессиональный путь с творческих и эмоциональных "лавстори", но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сосредоточились на художественной документалистике. Их фотографии из горячих точек российско-украинской войны публикуют BBC, Welt, Vogue, Forbes и другие мировые медиа, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Также они активно занимаются преподавательской деятельностью и обучают искусству фотографии учеников со всего мира.

Напомним, о том, что фотографы Либеровы впервые станут родителями, стало известно 9 июля. Влада и Константин устроили минигендер-пати на крыше здания во Львове и записали видео для сына.

Во время обстрела Киева в ночь на 14 ноября дом фотографов Либеровых пострадал из-за падения обломков неподалеку. Костантин и Влада рассказали, что в их доме из-за вражеской воздушной атаки выбило окна.