Відомі фотографи Ліберови вперше стали батьками: як назвали сина (фото)

Українське подружжя фотографів Влада та Костянтин Ліберови стали батьками 29 листопада. Світлина з немовлям викликала хвилю захоплених коментарів у соцмережах.

Кадр з пологового будинку фотографи Ліберови опублікували 1 грудня в Instagram. Новонародженого сина назвали Ноєм.

"Привіт, маленький Ной! Ми тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело", — підписали фото молоді батьки.

Фото з новонародженим сином Ліберови опублікували в Instagram Фото: instagram.com/libkos

Українці в коментарях вітають подружжя з народженням сина та зичать родині щастя.

"Оце ж стильно малюк вривається в це життя! Вітаємо!" — написала Наталі Литвин.

Коментатори також оцінили художність фото Ліберових з пологового.

"Найоригінальніше фото з пологового яке я бачила!" — зазначила Світлана Жабровець.

Чим відомі фотографи Ліберови

Одесити Костянтин і Влада Ліберови починали свій професійний шлях з творчих й емоційних "лавсторі", та після початку повномасштабного вторгнення РФ до України зосередилися на художній документалістиці. Їхні світлини з гарячих точок російсько-української війни публікують BBC, Welt, Vogue, Forbes та інші світові медіа, а також президент України Володимир Зеленський.

Також вони активно займаються викладацькою діяльністю та навчають мистецтва фотографії учнів з усього світу.

Нагадаємо, про те, що фотографи Ліберови вперше стануть батьками, стало відомо 9 липня. Влада та Костянтин влаштували мінігендер-паті на даху будівлі у Львові та записали відео для сина.

Під час обстрілу Києва в ніч на 14 листопада будинок фотографів Ліберових постраждав через падіння уламків неподалік. Костантин і Влада розповіли, що в їхньому домі через ворожу повітряну атаку вибило вікна.