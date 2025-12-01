8-летний сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова удивил, кем хочет работать

Сын известной пары ошеломил признанием о том, кем мечтает стать в будущем. Мальчик уже определился с профессией и уверенно движется к своей цели.

В программе "Утро в большом городе", где Юрий Горбунов поделился подробностями, ведущий рассказал, что Иван уже участвует в съемках фильмов, хотя основной акцент семья делает на учебе. По его словам, сын все чаще проявляет интерес к работе родителей и охотно бывает на съемочных площадках.

Сам Иван подтвердил, что хочет стать актером, ведь ему нравится сниматься и он стремится пойти по пути отца.

"Хочу быть актером! Буду как папа. Больше всего мне нравится сниматься", — делится Иван.

Горбунов, Осадчая и сын Иван Фото: Instagram

Дети звездной пары

Сейчас пара воспитывает двух общих сыновей — Ивана и Даниила. У ведущей "Светской жизни" также есть старший сын Илья, который сейчас учится в США, но планирует вернуться в Украину.

До этого Горбунов более 20 лет состоял в браке с Людмилой. У пары не было общих детей, а официально они развелись в 2015 году.

