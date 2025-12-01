8-річний син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова здивував, ким хоче працювати

Син відомої пари шокував зізнанням про те, ким мріє стати в майбутньому. Хлопчик уже визначився з професією й упевнено рухається до своєї мети.

У програмі "Ранок у великому місті", де Юрій Горбунов поділився подробицями, ведучий розповів, що Іван уже бере участь у зйомках фільмів, хоча основний акцент родина робить на навчанні. За його словами, син усе частіше проявляє інтерес до роботи батьків і залюбки буває на знімальних майданчиках.

Сам Іван підтвердив, що хоче стати актором, адже йому подобається зніматися та він прагне піти шляхом батька.

"Хочу бути актором! Буду як тато. Найбільше мені подобається зніматися", — ділиться Іван.

Горбунов, Осадча і син Іван Фото: Instagram

Діти зіркової пари

Зараз пара виховує двох спільних синів — Івана та Данила. У ведучої "Світського життя" також є старший син Ілля, який нині навчається у США, але планує повернутися в Україну.

Відео дня

До цього Горбунов понад 20 років перебував у шлюбі з Людмилою. У пари не було спільних дітей, а офіційно вони розлучилися у 2015 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Юрій Горбунов вперше зізнався, чим його дратує Катя Осадча у побуті. Він зізнався, що саме він частіше ініціює сварки, але водночас першим іде на примирення.

12 вересня телеведуча святкувала день народження. У честь цього дня сім’я мило привітала її в соцмережах, а сама телеведуча зізналась, що вік — це просто цифра в паспорті.

Крім того, зірка показала свій гардероб в Instagram та розповіла про улюблені речі, які носить у повсякденному житті.