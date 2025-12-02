Как теперь живется в Крыму: жительница полуострова рассказала всю правду

Александра Кукшина, которая живет на полуострове, рассказала о реалиях жизни в Крыму. Личным опытом она поделилась на страницах своих социальных сетей.

Девушка записала серию тематических видео, в которых перечисляет трудности, с которыми сталкиваются крымчане. По ее словам, больше всего проблемы возникает с логистикой, авиационным транспортом и банковской сферой. Что именно она рассказала, — читайте в материале Фокуса.

"У нас уже четвертый год не летают самолеты. Для того, чтобы выехать с нашего полуострова, нужно либо проехать Крымский мост на машине, либо проехаться на поезде", — говорит автор в кадре.

Проблемы с такси и банками

Далее Александра перечисляла сети российских магазинов, которые там не работают, в частности супермаркет "Пятерочка".

"Даже нет "Яндекс.Такси". Только три года назад появился "Сбербанк". До этого у нас были только местные банки... Некоторые товары к нам Ozon не доставляет, потому что мы живем в Крыму. У нас нет AliExpres с 2014 года. Можно заказать через "перекупов", когда ты доплачиваешь 10% сверху, или через друзей, которые живут не в Крыму", — добавляет она.

Артисты не приезжают

Также автор отметила, что в некоторых заведениях даже нет терминалов, поэтому рассчитываться приходится по номеру телефона. Кроме того, там не работает TikTok (только с VPN), а большинство артистов отказывается, чтобы не попасть в "черные списки".

Вместе с тем, по словам блогера, названные в честь украинских писателей улицы на полуострове, не переименовывают.

