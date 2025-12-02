Як тепер живеться в Криму: жителька півострова розповіла всю правду

Олександра Кукшина, яка живе на півострові, розповіла про реалії життя у Криму. Особистим досвідом вона поділилась на сторінках своїх соціальних мереж.

Дівчина записала серію тематичних відео, в яких перераховує труднощі, з якими зіштовхуються кримчани. За її словами, найбільше проблеми виникає з логістикою, авіаційним транспортом та банківською сферою. Що саме вона розповіла, — читайте в матеріалі Фокусу.

"У нас вже четвертий рік не літають літаки. Для того, щоб виїхати з нашого півострова, потрібно або проїхати Кримській міст на машині, або проїхатися потягом", — каже авторка у кадрі.

Проблеми з таксі та банками

Далі Олександра перераховувала мережі російських магазинів, які там не працюють, зокрема супермаркет "П'ятірочка".

"Навіть немає "Яндекс.Таксі". Тільки три роки тому з’явився "Сбербанк". До цього в нас були лише місцеві банки… Деякі товари до нас Ozon не доставляє, бо ми живемо в Криму. У нас немає AliExpres з 2014 року. Можна замовити через "перекупів", коли ти доплачуєш 10% зверху, або через друзів, які живуть не в Криму", — додає вона.

Відео дня

Артисти не приїжджають

Також авторка зауважила, що в деяких закладах навіть немає терміналів, тому розраховуватися доводиться за номером телефону. Крім того, там не працює TikTok (лише з VPN), а більшість артистів відмовляється, щоб не потрапити у "чорні списки".

Разом з тим, за словами блогерки, названі на честь українських письменників вулиці на півострові, не перейменовують.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мег Джонстон, власниця соціального житла у Великій Британії, поділилася бюджетними, але й разом з тим кардинальними змінами, які вона внесла у свій будинок.

Українка похизувалась у TikTok результатом трансформації сільської хати. Вона очікувала на підтримку та компліменти, а натомість отримала критику і насмішки.

Пара відважних ремонтників перетворили найгірший будинок на вулиці — покинуту церкву без даху — на сучасний дім. Їхній проєкт став вірусним, зібравши безліч відгуків від користувачів мережі.