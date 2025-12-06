Мать троих детей взяла помощь от государства, а теперь тонет в долгах (фото)

Женщина из Лондона, Великобритания, вынуждена брать кредиты, чтобы оплачивать ипотеку и содержать троих детей. Она показала состояние своего жилья в социальных сетях, чем спровоцировала волну обсуждений.

Британка показала в TikTok (@escapefundmum), как выглядит ее дом изнутри: комнаты завалены мусором, а некоторые помещения вообще непригодны для жизни. Как она попала в такую трудную ситуацию, — читайте в материале Фокуса.

"Вот так выглядит выживание", — подписала автор серию фотографий, на которых показывает состояние своего жилья.

По словам женщины, она уже несколько месяцев живет без кухни Фото: TikTok

По словам матери, она уже несколько месяцев живет без кухни. У нее нет ни плиты, ни духовки, ни раковины. Поэтому женщина вынуждена мыть посуду в маленькой раковине в ванной комнате.

Решила взять кредит

Из-за отсутствия каких-либо сбережений и запасного плана женщина приняла трудное решение — взять кредит. Деньги ей нужны не на развлечения или покупки, а исключительно на оплату ипотеки.

Жилье нуждается в капитальном ремонте Фото: TikTok

Британка иронично добавляет, что все люди советуют покупать недвижимость, но мало кто понимает, с какими трудностями можно столкнуться.

"Большинство людей в TikTok показывают роскошные ремонты, а я показываю, как на самом деле выглядит дно", — написала она, отметив, что никогда не думала, что придется мыть посуду в ванной и брать кредит просто для того, чтобы выжить.

Мнения зрителей

Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

"Похоже, ты купила дом под ремонт? Это делается постепенно, комната за комнатой, как всегда бывает с такими проектами", — написал один из комментаторов.

Британка говорит, что это не ремонт, а финансовая катастрофа Фото: TikTok

На это женщина ответила, что не выбирала такую ситуацию. Мол, это не запланированный ремонт, а медленная финансовая катастрофа. "По одной комнате за раз", — посоветовал другой пользователь.

В "шапке" профиля британка отметила, что пытается зарабатывать деньги разными путями, покупая лотереи и ища подработки.

