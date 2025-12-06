Мати трьох дітей взяла допомогу від держави, а тепер тоне у боргах (фото)

Жінка з Лондона, Велика Британія, змушена брати кредити, щоб оплачувати іпотеку та утримувати трьох дітей. Вона показала стан свого житла в соціальних мережах, чим спровокувала хвилю обговорень.

Британка показала в TikTok (@escapefundmum), як виглядає її будинок зсередини: кімнати завалені сміттям, а деякі приміщення взагалі непридатні для життя. Як вона потрапила в таку скрутну ситуацію, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Ось так виглядає виживання", — підписала авторка серію фотографій, на яких показує стан свого житла.

За словами жінки, вона вже кілька місяців живе без кухні Фото: TikTok

За словами матері, вона вже кілька місяців живе без кухні. У неї немає ані плити, ані духовки, ані раковини. Через це жінка змушена мити посуд у маленькій раковині у ванній кімнаті.

Вирішила взяти кредит

Через відсутність будь-яких заощаджень та запасного плану жінка прийняла важке рішення — взяти кредит. Гроші їй потрібні не на розваги чи покупки, а виключно на оплату іпотеки.

Житло потребує капітального ремонту Фото: TikTok

Британка іронічно додає, що всі люди радять купувати нерухомість, але мало хто розуміє, з якими труднощами можна зіткнутися.

"Більшість людей у TikTok показують розкішні ремонти, а я показую, як насправді виглядає дно", — написала вона, зазначивши, що ніколи не думала, що доведеться мити посуд у ванній і брати кредит просто для того, щоб вижити.

Думки глядачів

Відео викликало неоднозначну реакцію користувачів.

"Схоже, ти купила будинок під ремонт? Це робиться поступово, кімната за кімнатою, як завжди буває з такими проєктами", — написав один із коментаторів.

Британка каже, що це не ремонт, а фінансова катастрофа Фото: TikTok

На це жінка відповіла, що не обирала таку ситуацію. Мовляв, це не запланований ремонт, а повільна фінансова катастрофа. "По одній кімнаті за раз", — порадив інший користувач.

У "шапці" профілю британка зазначила, що намагається заробляти гроші різними шляхами, купуючи лотереї та шукаючи підробітки.

