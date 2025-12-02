Победительница "Холостяка" заинтриговала обручальным кольцом на пальце (фото)

Инна Белень, победительница "Холостяка-13" с ветераном Александром "Тереном", заинтриговала кадрами с обручальным кольцом. В сети заговорили о ее женитьбе.

Блогерша поделилась в Instagram новыми кадрами со своим бойфрендом. Пара устроила романтическую фотосессию, обнимаясь и целуясь в кадре. В подписи Инна призналась, что соскучилась по любимому.

Впрочем, одна из подписчиц Белень обратила внимание на то, что девушка носит кольцо "на интересном пальце". Блогерша отреагировала на комментарий, оставив эмодзи, изображающий обезьяну, которая закрывает глаза.

Инна Белень с бойфрендом Фото: Instagram

Инна Белень — победительница "Холостяка"

Инна Белень — украинская блогерша, волонтер и публичная персона. Она стала известной после участия — и победы — в 13-м сезоне реалити-шоу "Холостяк".

После финала проекта она образовала пару с главным героем — Александром "Тереном", но впоследствии они разошлись.

В сети поговаривали, что на самом деле между ними отношений и не было. Об этом заявляла даже близкая подруга ветерана, блогерша Елена Мандзюк.

Александр "Терен" и Инна Белень Фото: instagram.com/innka_belen/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Инна Белень заинтриговала фото с кольцом на фоне красных шаров и роз.

Победительница 13 сезона шоу "Холостяк" опубликовала жесткий отзыв на фильм "10 блогеров", в котором одну из главных ролей исполнил ее бывший.

Кроме того, сам "Терен" говорил, что общался с Белень после проекта, но не может назвать это близкими отношениями.