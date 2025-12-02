Переможниця "Холостяка" заінтригувала обручкою на пальці (фото)

Інна Бєлєнь, переможниця "Холостяка-13" з ветераном Олександром "Тереном", заінтригувала кадрами з обручкою. У мережі заговорили про її одруження.

Блогерка поділилася в Instagram новими кадрами зі своїм бойфрендом. Пара влаштувала романтичну фотосесію, обіймаючись та цілуючись у кадрі. У підписі Інна зізналася, що скучила за коханим.

Втім, одна з підписниць Бєлєнь звернула увагу на те, що дівчина носить каблучку "на цікавому пальці". Блогерка відреагувала на коментар, залишивши емодзі, що зображує мавпу, яка закриває очі.

Інна Бєлєнь з бойфрендом Фото: Instagram

Інна Бєлєнь — переможниця "Холостяка"

Інна Бєлєнь — українська блогерка, волонтерка та публічна персона. Вона стала відомою після участі — і перемоги — в 13-му сезоні реаліті-шоу "Холостяк".

Після фіналу проєкту вона утворила пару з головним героєм — Олександром "Тереном", але згодом вони розійшлися.

У мережі подейкували, що насправді між ними стосунків і не було. Про це заявляла навіть близька подруга ветерана, блогерка Олена Мандзюк.

Олександр "Терен" та Інна Бєлєнь Фото: instagram.com/innka_belen/

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Інна Бєлєнь заінтригувала фото з каблучкою на фоні червоних куль і троянд.

Переможниця 13 сезону шоу "Холостяк" опублікувала жорсткий відгук на фільм "10 блогерят", в якому одну з головних ролей виконав її колишній.

Крім того, сам "Терен" казав, що спілкувався з Бєлєнь після проєкту, але не може назвати це близькими стосунками.