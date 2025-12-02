Известная блогерша родила у себя дома: все подробности (фото)

Украинский блогер Алена Чаринцева, которая имеет многотысячную аудиторию в Instagram, поделилась радостной новостью — она стала мамой во второй раз. На этот раз инфлюенсерка решила рожать дома.

Она также опубликовала первые фото до и после рождения ребенка — на фотографиях видно трогательные моменты первых минут жизни малыша и атмосферу домашних родов: приглушенный свет, лепестки цветов, гирлянды и нежные объятия мужа.

Алена Чаринцева родила дома Фото: Instagram

"В тишине дома, через боль и страх, но держась друг за друга. Это был наш очень родной момент", — написала Алена под заметкой.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Реакции людей

Фанаты засыпали блогера поздравлениями и теплыми словами:

"Поздравляю с рождением новой жизни";

"Поздравляю. Все так долго ждали эту радостную новость. И не важно, мальчик или девочка, главное, чтобы было здоровенькое. Сил и терпения вашей семье. Главное, что малыш будет расти в любви";

"Поздравляю с рождением. Рада, что все получилось, как вы хотели";

"Поздравляю, главное чтобы здоровый ребенок был".

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица ROXOLANA (Роксолана Сирота) родила первенца. Артистка, которую называют невесткой Юрия Бойко, стала мамой девочки по имени София.

В семье Софии Ротару в один день родились 3 мальчика. Сестра Софии Ротару, певица Лидия, стала бабушкой — ее дочь София Хлябич, более известная под сценическим именем Sonya Kay, родила двойняшек. Тем временем Анна, дочь Анатолия Ротару (брата Зинаиды, Софии, Лидии и Аурики Ротару), тоже стала мамой мальчика. Обе молодые мамочки — племянницы Софии Ротару.

Кроме того, блогерша Дианка, которую подозревали во лжи, впервые стала мамой.