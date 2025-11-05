Известная певица, которую называют невесткой Бойко, родила первенца (фото)

Украинская певица ROXOLANA (Роксолана Сирота) родила первенца. Артистка, которую называют невесткой Юрия Бойко, стала мамой девочки по имени София.

Известием о пополнении в семье звездная мамочка поделилась сегодня, 5 ноября, в своем Instagram. Певица также рассекретила пол и имя ребенка и даже показала первое фото с дочкой в роддоме.

"Добро пожаловать, София", — лаконично написала ROXOLANA.

ROXOLANA с дочкой Фото: Instagram

В комментариях новоиспеченную маму начали поздравлять звездные друзья:

"Очень счастливы мы все за вас", — написала дизайнер Катя Сильченко.

"Поздравления", — отметила Надя Дорофеева.

"Аааа!!! Какое счастье!!! Красавицы!!! Поздравляю", — оставила комментарий Джамала.

"Фантастическая новость! Поздравляем Вас, невероятные девушки", — написала Ирина Монатик.

ROXOLANA — невестка Бойко?

Певице длительное время приписывают отношения с сыном бывшего нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко. Сама ROXOLANA отказывается публично комментировать личную жизнь, скрывая персону своего избранника. Более того, Сирота на вопрос о семейных связях с экс-нардепом прямо не отвечает, подчеркивая лишь, что тот точно не финансирует ее карьеру.

"Я не скрываю. Я просто это не транслирую. Это из уважения к моему молодому человеку. Он очень закрытый, интроверт и никогда не стремился к публичности. И только поэтому я не транслирую, не только во время моей шоубизнесовой деятельности, но и задолго до того, когда мы встречались. А встречались мы очень много лет", — говорила ROXOLANA в комментарии "Люкс FM".

ROXOLANA Фото: Instagram

