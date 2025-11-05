Відома співачка, яку називають невісткою Бойка, народила первістка (фото)

Українська співачка ROXOLANA (Роксолана Сирота) народила первістка. Артистка, яку називають невісткою Юрія Бойка, стала мамою дівчинки на імʼя Софія.

Звісткою про поповнення в родині зіркова матуся поділилася сьогодні, 5 листопада, у своєму Instagram. Співачка також розсекретила стать та ім'я дитини і навіть показала перше фото з донькою в пологовому будинку.

"Ласкаво просимо, Софія", — лаконічно написала ROXOLANA.

ROXOLANA з донькою Фото: Instagram

У коментарях новоспечену маму почали вітати зіркові друзі:

"Дуже щасливі ми всі за вас", — написала дизайнерка Катя Сільченко.

"Вітання", — зазначила Надя Дорофєєва.

"Аааа!! Яке щастя!! Красуні!!! Вітаю", — залишила коментар Джамала.

"Фантастична новина! Вітаємо Вас, неймовірні дівчата", — написала Ірина Монатик.

ROXOLANA — невістка Бойка?

Співачці тривалий час приписують стосунки із сином колишнього нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка. Сама ROXOLANA відмовляється публічно коментувати особисте життя, приховуючи персону свого обранця. Ба більше, Сирота на запитання про сімейні звʼязки з екснардепом прямо не відповідає, наголошуючи лише, що той точно не фінансує її карʼєру.

"Я не приховую. Я просто це не транслюю. Це з поваги до мого молодого чоловіка. Він дуже закритий, інтроверт і ніколи не прагнув публічності. І тільки через це я не транслюю, не тільки під час моєї шоубізнесової діяльності, а й задовго до того, коли ми зустрічалися. А зустрічалися ми дуже багато років", — казала ROXOLANA в коментарі "Люкс FM".

ROXOLANA Фото: Instagram

