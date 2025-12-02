Відома блогерка народила в себе вдома: всі подробиці (фото)

Українська блогерка Альона Чарінцева, яка має багатотисячну аудиторію в Instagram, поділилася радісною новиною — вона стала мамою вдруге. Цього разу інфлюенсерка вирішила народжувати вдома.

Вона також опублікувала перші фото до і після народження дитини — на світлинах видно зворушливі моменти перших хвилин життя малечі та атмосферу домашніх пологів: приглушене світло, пелюстки квітів, гірлянди та ніжні обійми чоловіка.

Альона Чарінцева народила вдома Фото: Instagram

"У тиші дому, через біль і страх, але тримаючись одне за одного. Це був наш дуже рідний момент", — написала Альона під дописом.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Реакції людей

Фанати засипали блогерку привітаннями й теплими словами:

"Щиро вітаю з народженням нового життя";

"Вітаю. Всі так довго чекали на цю радісну новину. І не важливо, хлопчик чи дівчинка, головне, щоб було здоровеньке. Сил і терпіння вашій сімї. Головне, що маля буде рости в любові";

"Вітаю з народженням. Рада, що все вийшло, як ви хотіли";

"Вітаю, головне аби здорова дитинка була".

