Блогерка Діанка, яку підозрювали у брехні, вперше стала мамою (фото)

Скандальна українська TikTok-блогерка Діана Поліщук, відома як "Діанка блогер", поділилась новиною про народження доньки. Частина її підписників ставить під сумнів правдивість заяви, згадуючи попередні звинувачення у брехні.

Сільська блогерка Діана, яка прославилась завдяки провокативним ефірам у TikTok та збору донатів, оголосила про народження доньки. Дівчина зв'язалася зі своїми прихильниками безпосередньо з пологового будинку.

Діана продемонструвала браслет з основними параметрами новонародженої дитини, намагаючись спростувати попередні звинувачення у фальшивій вагітності. Вона наголосила, що пологи пройшли природним шляхом з використанням анестезії.

"Привітайте. Ми народили прекрасну доцю. Я сама народжувала цю чудову дитину", — поділилася радісною новиною мама.

Блогерка поки що утримується від показу самої дитини та не розкриває її імені, що ще більше підсилює скептицизм серед частини аудиторії.

Дівчина показала браслет з основними параметрами новонародженої дитини Фото: TikTok

Реакція користувачів кардинально розділилася. У коментарях розгорнулася жвава дискусія між тими, хто щиро вітає молоду матір, та скептиками, які продовжують сумніватися у достовірності інформації.

"Боже, от люди. Вже народила людина, а вони все одно не вірять";

"Дайте вже Оскара їй";

"Де ті, які писали, що живіт накладний?";

"Люди не вірять, покажи дитину".

Скандальні інциденти

Варто нагадати, що протягом воєнного періоду Діана Поліщук неодноразово потрапляла у скандали через свій провокативний контент. Користувачі мережі неодноразово звинувачували її у шахрайстві, оскільки блогерка заробляла сотні тисяч гривень на своїх витівках та випрошуванні грошей. Зокрема, таким способом дівчина змогла придбати автомобіль.

TikTok-блогерка Діана Поліщук народила доньку Фото: TikTok

Особливий резонанс викликав цинічний коментар блогерки під час масованого обстрілу Сум, коли вона заявила, що війна її "не стосується".

