Блогерша Дианка, которую подозревали во лжи, впервые стала мамой (фото)

Скандальная украинская TikTok-блогерша Диана Полищук, известная как "Дианка блогер", поделилась новостью о рождении дочери. Часть ее подписчиков ставит под сомнение правдивость этого заявления, вспоминая предыдущие обвинения во лжи.

Related video

Сельская блогерша Диана, которая прославилась благодаря провокационным эфирам в TikTok и сбору донатов, объявила о рождении дочери. Девушка связалась со своими поклонниками непосредственно из роддома.

Диана продемонстрировала браслет с основными параметрами новорожденного ребенка, пытаясь опровергнуть предыдущие обвинения в фальшивой беременности. Она подчеркнула, что роды прошли естественным путем с использованием анестезии.

"Поздравляю. Мы родили прекрасную дочь. Я сама рожала этого замечательного ребенка", — поделилась радостной новостью мама.

Блогерша Диана родила

Блогерша пока воздерживается от показа самого ребенка и не раскрывает его имени, что еще больше усиливает скептицизм среди части аудитории.

Девушка показала браслет с основными параметрами новорожденного ребенка Фото: TikTok Девушка показала браслет с основными параметрами новорожденного ребенка Фото: TikTok

Реакция пользователей кардинально разделилась. В комментариях развернулась оживленная дискуссия между теми, кто искренне поздравляет молодую мать, и скептиками, которые продолжают сомневаться в достоверности информации.

"Боже, вот люди. Уже родил человек, а они все равно не верят";

"Дайте уже Оскара ей";

"Где те, которые писали, что живот накладной?";

"Люди не верят, покажи ребенка".

Скандальные инциденты

Стоит напомнить, что в течение военного периода Диана Полищук неоднократно попадала в скандалы из-за своего провокационного контента. Пользователи сети неоднократно обвиняли ее в мошенничестве, поскольку блогерша зарабатывала сотни тысяч гривен на своих выходках и выпрашивании денег. В частности, таким способом девушка смогла приобрести автомобиль.

TikTok-блогерша Диана Полищук родила дочь Фото: TikTok

Особый резонанс вызвал циничный комментарий блогерши во время массированного обстрела Сум, когда она заявила, что война ее "не касается".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Диана вела прямой эфир вечером 13 апреля, через несколько часов после российской атаки на Сумы. Она заявила, что ей безразлично на войну и это на нее "не влияет". Когда же блогерше сказали об ударе по Сумах, она ответила, что у нее "все хорошо".

Звезда сети попыталась оправдаться и утверждает, что якобы не знала о российском обстреле Сум. У нее якобы не было времени в тот день, чтобы посмотреть новости.

А вот блогер Александр Волошин заявил, что больше не помогает ВСУ. Мужчина, уехавший из Украины, обиделся на многих людей, которым помогал собственными средствами.