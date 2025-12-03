Почти 20% песен из России: Apple Music назвал самые популярные треки, которые слушали украинцы

Сервис для потокового прослушивания музыки Apple Music представил традиционную подборку из 100 треков, которые больше всего слушали украинцы в течение года.

Большинство треков в подборке — украинские. Впрочем, в плейлисте нашлось место и для 18 треков из России. Об этом говорится на сайте Apple Music.

Топ 10 самых популярных треков

Самым популярным треком в топ 100 среди украинцев стала песня "Врубай" исполнителя Parfeniuk.

Второе место заняла песня "Смарагдове небо" исполнителя Drevo.

На третьей позиции трек "Bad Dreams" от Teddy Swims.

На четвертой позиции расположилась дочь Нины Матвиенко Тоня Матвиенко с песней "Кульбабы".

На пятом место совместная лирическая песня исполнителей Yarmak и Jerry Heil "С какого ты этажа неба?"

Шестое место занял "фит" The Weekend и Anitta с названием "São Paulo".

Відео дня

На седьмой позции расположился Monatik с песней "А что?" о Черном море и Одессе.

Восьмое место в рейтинге топ 100 занял трек "Ау Ау" от супругов исполнителей Adam и Sasha Norova.

Важно

Михаил Клименко из группы ADAM впал в кому: певец борется за жизнь

Девятое место занял трек Misha Miller и AlexVelea — "BAM BAM".

Завершил топ 10 трек Lady Gaga и Bruno Mars "Die with a smile".

В топ 30 нет ни одного российского трека.

1-10 места самых популярных песен 2025-го Фото: Скриншот 11-20 места самых популярных песен 2025-го Фото: Скриншот 21-30 места самых популярных песен 2025-го Фото: Скриншот

Всего в топ 100 попало 53 трека из Украины, 18 из России и 29 из других стран.

Больше всего треков имеет исполнительница Dorofeeva (7 треков), а также Yaktak (6 треков).

Что слушали украинцы раньше

Напомним, что ни одна русскоязычная песня не попала в 10 любимых треков украинцев в 2024 году по версии Apple Music.

В то же время в феврале 2025-го пять песен из последнего альбома российского рэп-исполнителя Morgenshtern вошли в десятку прослушиваний на Apple Music.

А в апреле 2025-го чарт Apple Music возглавила песня российской группы Ay Yola "Homay". Участники коллектива активно собирают средства на поддержку военных РФ, а брат фронтмена группы присоединился к так называемой "СВО" и пошел воевать против Украины.