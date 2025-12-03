Майже 20% пісень з Росії: Apple Music назвав найпопулярніші треки, які слухали українці

Сервіс для потокового прослуховування музики Apple Music представив традиційну підбірку зі 100 треків, які найбільше слухали українці впродовж року.

Більшість треків у підбірці — українські. Утім у плейлисті знайшлося місце і для 18 треків з Росії. Про це йдеться на сайті Apple Music.

Топ 10 найпопулярніших треків

Найпопулярнішим треком в топ 100 серед українців стала пісня "Врубай" виконавця Parfeniuk.

Друге місце посіла пісня "Смарагдове небо" виконавця Drevo.

На третій позиції трек "Bad Dreams" від Teddy Swims.

На четвертій позиції розташувалася донька Ніни Матвієнко Тоня Матвієнко з піснею "Кульбаби".

На п'ятому місце спільна лірична пісня виконавців Yarmak та Jerry Heil "З якого ти поверху неба?"

Шосте місце посів "фіт" The Weekend та Anitta з назвою "São Paulo".

На сьомій позції розташувався Monatik з піснею "А що?" про Чорне море та Одесу.

Восьме місце у рейтингу топ 100 посів трек "Ау Ау" від подружжя виконавців Adam та Sasha Norova.

Дев'яте місце посів трек Misha Miller та ‪AlexVelea‬ — "BAM BAM".

Завершив топ 10 трек Lady Gaga та Bruno Mars "Die with a smile".

У топ 30 немає жодного російського треку.

1-10 місця найпопулярніших пісень 2025-го Фото: Скриншот 11-20 місця найпопулярніших пісень 2025-го Фото: Скриншот 21-30 місця найпопулярніших пісень 2025-го Фото: Скриншот

Загалом до топ 100 потрапило 53 треки з України, 18 з Росії та 29 з інших країн.

Найбільше треків має виконавиця Dorofeeva (7 треків), а також Yaktak (6 треків).

Що слухали українці раніше

Нагадаємо, що жодна російськомовна пісня не потрапила до 10 улюблених треків українців у 2024 році за версією Apple Music.

У той же час в лютому 2025-го п'ять пісень з останнього альбому російського реп-виконавця Morgenshtern увійшли до десятки прослуховувань на Apple Music.

А в квітні 2025-го чарт Apple Music очолила пісня російського гурту Ay Yola "Homay". Учасники колективу активно збирають кошти на підтримку військових РФ, а брат фронтмена гурту приєднався до так званої "СВО" і пішов воювати проти України.