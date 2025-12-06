Опасность новых вещей: нужно ли стирать одежду перед первым ношением

Впервые надеть абсолютно новую одежду — это приятно. Но несмотря на соблазн сделать это сразу после покупки или получения посылки, у многих возникает вопрос: безопасно ли носить новые вещи без предварительной стирки? Эксперты по текстилю объяснили, почему стоит быть осторожными.

По словам Франсес Козен, старшего преподавателя кафедры текстильных волокон Корнелльского университета, новую одежду в большинстве случаев стоит стирать перед первым использованием — особенно ту, что контактирует непосредственно с кожей, пишет Real Simple.

"Я всегда рекомендую стирать новую одежду, чтобы избавиться от производственных химикатов, избыточных красителей и загрязнений, накапливающихся в процессе изготовления. Текстиль проходит через руки многих людей в нескольких странах", — объясняет она.

Эксперты добавляют, что даже "новые" вещи могут содержать следы химических веществ, а также крахмал, который используют для придания товару опрятного вида во время транспортировки или демонстрации в магазине.

Кроме того, одежда, которая выставляется в торговых залах, может быть заражена бактериями, грибками или вирусами, которые остаются на ткани после того, как ее примеряют или касаются покупатели. Исследования показывают, что некоторые микроорганизмы могут выживать на тканях от нескольких дней до нескольких недель.

Стирка помогает не только чистоте

Первый цикл стирки также делает ткани мягче и улучшает их посадку. Козен отмечает, что в хлопковых изделиях происходит так называемая "релаксационная усадка", когда ткань, натянутая во время производства, немного сжимается после намокания.

Когда стирку можно пропустить

Эксперты соглашаются, что некоторые вещи можно не стирать. Козен советует не волноваться насчет одежды, которая не прилегает к телу, например свитеров, а также вещей с пометкой "только химчистка".

Что может произойти, если все же носить одежду без стирки

Для людей с чувствительной кожей новая одежда может вызвать раздражение, сыпь или аллергическую реакцию. Но даже если кожа не реагирует, остатки красителей могут перейти на тело, другие вещи или мебель. Это особенно касается насыщенных синих красителей, которые часто используют в джинсах.

Как правильно стирать новую одежду

Прежде всего нужно придерживаться инструкций на этикетке ухода. Если указано "только химчистка", стирать вещь дома не стоит.

Чтобы продлить срок службы вещей, эксперты рекомендуют стирать их в холодной воде и выбирать низкую температуру сушки или сушить естественным способом. Высокая температура может вызвать износ, выцветание или усадку ткани.

