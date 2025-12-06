Небезпека нових речей: чи потрібно прати одяг перед першим носінням

Уперше вдягнути абсолютно новий одяг — це приємно. Та попри спокусу зробити це одразу після покупки або отримання посилки, у багатьох постає питання: чи безпечно носити нові речі без попереднього прання? Експерти з текстилю пояснили, чому варто бути обережними.

За словами Франсес Козен, старшої викладачки кафедри текстильних волокон Корнелльського університету, новий одяг у більшості випадків варто прати перед першим використанням — особливо той, що контактує безпосередньо зі шкірою, пише Real Simple.

"Я завжди рекомендую прати новий одяг, щоб позбутися виробничих хімікатів, надлишкових барвників і забруднень, що накопичуються в процесі виготовлення. Текстиль проходить через руки багатьох людей у кількох країнах", — пояснює вона.

Експерти додають, що навіть "нові" речі можуть містити сліди хімічних речовин, а також крохмаль, який використовують для надання товару охайного вигляду під час транспортування чи демонстрації в магазині.

Відео дня

Крім того, одяг, який виставляється в торгових залах, може бути заражений бактеріями, грибками чи вірусами, які залишаються на тканині після того, як її приміряють або торкаються покупці. Дослідження показують, що деякі мікроорганізми можуть виживати на тканинах від кількох днів до кількох тижнів.

Прання допомагає не лише чистоті

Перший цикл прання також робить тканини м’якшими та покращує їх посадку. Козен зазначає, що у бавовняних виробах відбувається так зване "релаксаційне усадження", коли тканина, натягнута під час виробництва, трохи стискається після намокання.

Коли прання можна пропустити

Експерти погоджуються, що деякі речі можна не прати. Козен радить не хвилюватися щодо одягу, який не прилягає до тіла, наприклад светрів, а також речей із позначкою "тільки хімчистка".

Що може статися, якщо все ж носити одяг без прання

Для людей із чутливою шкірою новий одяг може спричинити подразнення, висип чи алергічну реакцію. Але навіть якщо шкіра не реагує, залишки барвників можуть перейти на тіло, інші речі або меблі. Це особливо стосується насичених синіх барвників, які часто використовують у джинсах.

Як правильно прати новий одяг

Передусім потрібно дотримуватися інструкцій на етикетці догляду. Якщо вказано "тільки хімчистка", прати річ удома не варто.

Щоб продовжити термін служби речей, експерти рекомендують прати їх у холодній воді та обирати низьку температуру сушіння або сушити природним способом. Висока температура може спричинити зношення, вицвітання чи усадку тканини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Який режим в пралці потрібно запускати щомісяця.

Фахівець розповів про найбільші помилки під час прання. За його словами, майже всі люди перуть, використовуючи недоречний режим. Він порадив, як це робити правильно.

Крім того, стиліст Анастасія Мальцева дала декілька порад щодо прання, які здатні зберегти ваш одяг.