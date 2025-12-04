Трижды замужняя заслуженная артистка рассказала, как муж кинул ее на деньги (фото)
Украинская певица Татьяна Пискарева вспомнила тяжелую историю развода со вторым мужем. Подпись знаменитости подделали, чтобы украсть миллионы гривен.
Об этом заслуженная артистка рассказала в интервью Маричке Падалко. По ее словам, после этого даже ее дочь не общается со своим папой.
Заслуженную артистку кинули на деньги
"У нас была очень тяжелая история развода. Пытался (удержать, — Ред.). И все было", — сказала Пискарева.
Второй муж хотел кинуть ее на деньги.
"Он просто подставил меня. И я доказывала, экспертиза подписи. Прошла две экспертизы и доказала, что это поддельная подпись. О том, что я взяла кредит в банке на три миллиона семьсот пятьдесят тысяч гривен. И мне пришло сообщение. Он сказал, что какие-то плохие люди (подделали, — Ред.), но я думаю, что с его подачи те плохие люди это сделали. Может, он и не хотел. Я не знаю сейчас. Эта история уже, слава Богу, закончилась. Она очень давняя. Наверное, нам нужно было что-то такое очень жестокое пережить, чтобы отпустить друг друга", — призналась артистка.
Более того, дочь певицы после этого не общается с отцом.
"К сожалению, нет. У них с дочкой тоже очень сложные отношения. Я бы не хотела ее историю проговаривать, потому что это ее триггер, ее болезненная тема. Она очень любит папу, она по нему скучает. Она избегает этих разговоров", — сказала Пискарева.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Алексей Суханов раскрыл истинную причину, почему София Ротару молчит о войне РФ против Украины. Журналист давно говорит о желании взять у певицы интервью.
- Камалия примерила платье, которое полностью покрыто камнями Swarovski. Ткань для его создания заказывали из Италии, а общий вес наряда составляет 15 килограммов.
Кроме того, Тарас и Елена Тополи накануне объявили о разводе после 12 лет брака. Тем временем в сети заговорили о рекламе новой песни лидера группы "Антитела".