Трижды замужняя заслуженная артистка рассказала, как муж кинул ее на деньги (фото)

Украинская певица Татьяна Пискарева вспомнила тяжелую историю развода со вторым мужем. Подпись знаменитости подделали, чтобы украсть миллионы гривен.

Об этом заслуженная артистка рассказала в интервью Маричке Падалко. По ее словам, после этого даже ее дочь не общается со своим папой.

Заслуженную артистку кинули на деньги

"У нас была очень тяжелая история развода. Пытался (удержать, — Ред.). И все было", — сказала Пискарева.

Второй муж хотел кинуть ее на деньги.

"Он просто подставил меня. И я доказывала, экспертиза подписи. Прошла две экспертизы и доказала, что это поддельная подпись. О том, что я взяла кредит в банке на три миллиона семьсот пятьдесят тысяч гривен. И мне пришло сообщение. Он сказал, что какие-то плохие люди (подделали, — Ред.), но я думаю, что с его подачи те плохие люди это сделали. Может, он и не хотел. Я не знаю сейчас. Эта история уже, слава Богу, закончилась. Она очень давняя. Наверное, нам нужно было что-то такое очень жестокое пережить, чтобы отпустить друг друга", — призналась артистка.

Татьяна Пискарева Фото: Instagram

Более того, дочь певицы после этого не общается с отцом.

"К сожалению, нет. У них с дочкой тоже очень сложные отношения. Я бы не хотела ее историю проговаривать, потому что это ее триггер, ее болезненная тема. Она очень любит папу, она по нему скучает. Она избегает этих разговоров", — сказала Пискарева.

Татьяна Пискарева с семьей Фото: Instagram

