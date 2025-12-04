Тричі одружена заслужена артистка розказала, як чоловік кинув її на гроші (фото)

Українська співачка Тетяна Піскарьова пригадала важку історію розлучення з другим чоловіком. Підпис знаменитості підробили, аби вкрасти мільйони гривень.

Про це заслужена артистка розповіла в інтервʼю Марічці Падалко. За її словами, після цього навіть її донька не спілкується зі своїм татом.

Заслужену артистку кинули на гроші

"У нас була дуже важка історія розлучення. Намагався (втримати, — Ред.). Та все було", — сказала Піскарьова.

Другий чоловік хотів кинути її на гроші.

"Він просто підставив мене. І я доводила, експертиза підпису. Пройшла дві експертизи і довела, що це підроблений підпис. Про те, що я взяла кредит у банку на три мільйони сімсот пʼятдесят тисяч гривень. І мені прийшло повідомлення. Він сказав, що якісь погані люди (підробили, — Ред.), але я думаю, що з його подачі ті погані люди це зробили. Може, він і не хотів. Я не знаю зараз. Ця історія вже, слава Богу, закінчилася. Вона дуже давня. Напевно, нам потрібно було щось таке дуже жорстоке пережити, щоб відпустити одне одного", — зізналася артистка.

Тетяна Піскарьова Фото: Instagram

Ба більше, донька співачки після цього не спілкується з батьком.

"На жаль, ні. В них з донечкою теж дуже складні стосунки. Я би не хотіла її історію проговорювати, тому що це її тригер, її болюча тема. Вона дуже любить тата, вона за ним сумує. Вона уникає цих розмов", — сказала Піскарьова.

Тетяна Піскарьова з родиною Фото: Instagram

