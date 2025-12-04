"Тактика не сработала": Осадчая рассказала, зачем Лобода пряталась в туалете на "Голос. Дети"

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая вспомнила, как певица Светлана Лобода едва не сорвала финал 1 сезона вокального шоу "Голос. Дети". Звездный тренер закрылась в уборной и отказывалась выходить, хотя должна была выступать со своим подопечным.

"В финале трое детей. Тренеры — Олег Скрипка, Светлана Лобода и Тина Кароль. Последней должна выступать девочка из команды Олега Скрипки", — вспомнила Осадчая, которая вела проект, на своей Instagram-странице.

Лобода хотела выступать со своим подопечным последней. Хоть финальный номер и достался лидеру группы "Вопли Видоплясова", звезда не отступала.

"И ничего не придумывает, как закрыться в туалете. Ей надо выходить на сцену, а Света не выходит из уборной", — рассказала телеведущая.

В конце концов певица добилась своей цели и действительно выступила последней. Однако одержать победу на шоу ей эта хитрость не помогла.

Відео дня

"Все считают, что если ты выступаешь последней, то, собственно, тебя больше запоминает зритель и у тебя больше шансов на победу. Но победила девушка Олега Скрипки Аня Ткач. Тактика не сработала", — подытожила Осадчая.

Также она поделилась другими интересными фактами из-за кулис:

Во время выхода Сердючки на "банане" на самом деле было "реально страшно", что ненадежное плавсредство перевернется. Креативная идея принадлежала режиссерам юбилейного выпуска к 10-летию проекта "Светская жизнь".

Помощник Мадонны представил Осадчую как журналистку из России, а не Украины. Она его исправила, а мировая звезда разозлилась и отчитала своего подчиненного, четко объяснив, что это — две отдельные страны, и вспомнив собственную поездку в Украину.

Напомним, украинская певица Татьяна Пискарева рассказала о тяжелом разводе, во время которого бывший муж пытался ее подставить. Артистке пришлось проходить экспертизу, чтобы не выплачивать чужой кредит на более 3 миллионов гривен.

Телеведущий Алексей Суханов рассказал, что София Ротару молчит о войне в Украине не просто так. Он поделился, что хотел бы взять у звезды интервью, но она отказывается.