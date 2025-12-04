"Тактика не спрацювала": Осадча розповіла, навіщо Лобода ховалась у туалеті на "Голос. Діти"

Українська телеведуча Катерина Осадча згадала, як співачка Світлана Лобода ледь не зірвала фінал 1 сезону вокального шоу "Голос. Діти". Зіркова тренерка зачинилася у вбиральні і відмовлялась виходити, хоча мала виступати зі своїм підопічним.

"У фіналі троє дітей. Тренери — Олег Скрипка, Світлана Лобода та Тіна Кароль. Останньою має виступати дівчинка з команди Олега Скрипки", — згадала Осадча, яка вела проєкт, на своїй Instagram-сторінці.

Лобода хотіла виступати зі своїм підопічним останньою. Хоч фінальний номер і дістався лідеру гурту "Воплі Відоплясова", зірка не відступала.

"І нічого не вигадує, як закритися в туалеті. Їй треба виходити на сцену, а Свєта не виходить з вбиральні", — розповіла телеведуча.

Врешті співачка добилася своєї мети і дійсно виступила останньою. Однак здобути перемогу на шоу їй ця хитрість не допомогла.

"Всі вважають, що якщо ти виступаєш останньою, то, власне, тебе більше запам'ятовує глядач і в тебе більше шансів на перемогу. Але перемогла дівчина Олега Скрипки Аня Ткач. Тактика не спрацювала", — підсумувала Осадча.

Відео дня

Також вона поділилась іншими цікавими фактами з-за лаштунків:

Під час виходу Сердючки на "банані" насправді було "реально страшно", що ненадійний плавзасіб перевернеться. Креативна ідея належала режисерам ювілейного випуску до 10-річччя проєкту "Світське життя".

Помічник Мадонни представив Осадчу як журналістку з Росії, а не України. Вона його виправила, а світова зірка розлютилася і вичитала свого підлеглого, чітко пояснивши, що це — дві окремі країни, і згадавши власну поїздку в Україну.

