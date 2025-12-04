Нарушила правило: 58-летняя Памела Андерсон впервые за долгое время сделала макияж (фото)

58-летняя канадская актриса Памела Андерсон нарушила свое правило отказа от декоративной косметики. Последние несколько лет знаменитость принципиально не делает макияж на публике.

Модель появилась с легким мейкапом на новой обложке Vogue Scandinavia. Это первый подобный случай за длительное время.

На обложке звезда "Спасателей Малибу" позирует рядом со скульптурой. Памела одета в горчично-желтый костюм с высоким воротником. Для съемки она сделала минимальный макияж: накрасила губы нежно-розовой помадой, нанесла тени и тушь.

Памела Андерсон Фото: Vogue

Впрочем, Памела Андерсон оставила кожу без тонального крема, сохранив естественную текстуру лица. Таким образом она частично придерживалась своего же давнего принципа.

Памела Андерсон Фото: Vogue

Памела Андерсон без макияжа

На отказ актрисы от косметики повлияла смерть ее визажистки и близкой подруги. Алексис Фогель ушла из жизни от рака молочной железы. Поэтому Памела Андерсон решила воспринимать себя такой, какая она есть.

Відео дня

"Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно... Что со мной происходит?" Это путешествие", — признавалась знаменитость.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Андерсон и актер Лиам Нисон встретились на съемочной площадке фильма "Голый пистолет". После этого у звезд закрутился роман.

Памела стала лицом бренда средств для ухода за волосами.

Кроме того, сердце Лиама Нисона актриса покорила собственноручной выпечкой.