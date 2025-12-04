Порушила правило: 58-річна Памела Андерсон уперше за довгий час зробила макіяж (фото)

58-річна канадська акторка Памела Андерсон порушила своє правило відмови від декоративної косметики. Останні кілька років знаменитість принципово не робить макіяж на публіці.

Модель з’явилася з легким мейкапом на новій обкладинці Vogue Scandinavia. Це перший подібний випадок за тривалий час.

На обкладинці зірка "Рятувальників Малібу" позує поруч зі скульптурою. Памела одягнена в гірчично-жовтий костюм з високим коміром. Для зйомки вона зробила мінімальний макіяж: нафарбувала губи ніжно-рожевою помадою, нанесла тіні та туш.

Памела Андерсон Фото: Vogue

Втім, Памела Андерсон залишила шкіру без тонального крему, зберігши природну текстуру обличчя. Таким чином вона частково дотрималася свого ж давнього принципу.

Памела Андерсон Фото: Vogue

Памела Андерсон без макіяжу

На відмову акторки від косметики вплинула смерть її візажистки та близької подруги. Алексіс Фогель пішла із життя від раку молочної залози. То ж Памела Андерсон вирішила сприймати себе такою, яка вона є.

"Я думаю, що ми всі починаємо виглядати трохи смішно, коли стаємо старшими. І я сміюся з себе, коли дивлюся в дзеркало. Я говорю: "Вау, це справді… Що зі мною відбувається?" Це подорож", — зізнавалася знаменитість.

