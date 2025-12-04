Секреты профессионалов: 11 трюков, как получиться красивым на фото

Фотографы всю свою жизнь помогают другим людям хорошо выглядеть на снимках, поэтому вполне естественно, что они овладели несколькими хитростями, которые используют для собственных моментов перед камерой.

С приближением сезона праздничных фотосессий HuffPost попросил профессиональных фотографов поделиться одной вещью, которую они всегда делают, позируя для фото.

Опускают плечи и делают короткий вдох

"Я всегда опускаю плечи и делаю один короткий вдох непосредственно перед фотографией. Это смягчает выражение лица и избавляет от напряженного "фотолица". Я также немного смещаю свой вес в сторону, это расслабляет осанку и не дает вам выглядеть скованным", — сказала Исела Лозано.

Когда люди нервничают перед камерой, напряжение обычно ярче всего проявляется в поднятых, напряженных плечах. Глубокий вдох и намеренное опускание плеч, одновременно хорошо их встряхивая, помогает их расслабить.

Наклоняются

"Мне нравится наклоняться и создавать тесную связь. Мои любимые фотографии — это те, на которых можно почувствовать отношения и увидеть историю каждого человека. Я всегда помню об этом, когда позирую для фотографии с семьей или друзьями, обнимая кого-то за спину, с головой, лежащей на плече, сцепленными руками или слегка обнимая. Эти маленькие моменты близости рассказывают такую прекрасную историю", — рассказывает Гретхен Ричардсон.

Можно обнять человека возле себя, слегка наклониться к нему или коснуться рук.

Можно обнять человека возле себя Фото: Freepik

Дают своим рукам какую-то работу

"Одна из вещей, которую я стараюсь сделать, это расслабить плечи и дать своим рукам какую-то работу. Я никогда не позволяю им неуклюже свисать по бокам. Если я с детьми, я могу держать их за руки, откидывать волосы с лица или обнимать их. Небольшая физическая связь всегда делает фотографию более естественной и теплой", — говорит Анастасия Карнупакис.

Лучший свет

"Одна вещь, которую я всегда делаю, когда позирую для фотографии, это ищу лучший свет. Вы можете иметь лучшую позу, но если свет ужасный, это не имеет значения", — отмечает Николь Мондестин.

Немного наклоняют свое тело под углом

"Одна вещь, которую я всегда делаю, позируя для фотографии, это убедиться, что я немного повернута и никогда не стою прямо. Также убедитесь, что освещение хорошее!" — говорит Марси Райф.

Один из секретов — найти хороший свет Фото: Pexels

Сосредотачиваются на чувствах, а не на позах

"Мои мысли могут быть немного контркультурными, но честно говоря, когда меня фотографируют, я стараюсь меньше думать о том, как я позирую, и больше о том, что я чувствую. Когда я чувствую себя присутствующей, довольной, радостной, уверенной, любимой и так далее — это то, что я вижу на фотографии. Меня не волнует, выглядит ли моя рука маленькой или как я сижу. Если я вижу результат фотографии как отражение прекрасного момента, тогда я знаю, что фотография именно такая, какой она должна быть", — отметила Лия О'Коннелл.

Позволяют фотографу управлять

"Работая с профессиональным фотографом, не делайте ошибки, пытаясь управлять своей семьей посреди фотосессии. Это работа вашего фотографа!" — добавил другой эксперт.

Если вы наняли опытного семейного фотографа, он будет знать, как привлечь всех. Он обязательно попросит вашей помощи, если она понадобится.

Немного двигают своим телом

"Одна вещь, которую я всегда делаю, когда фотографируюсь сама, или одна, или с семьей или друзьями, — это немного двигаю свое тело. Ничего большого или драматического, просто легкие движения, естественный смех, откидывание волос назад, легкий поворот к кому-то. Эти едва заметные движения помогают мне избежать ощущения скованности или чрезмерного позирования, и они создают расслабленную, искреннюю энергию, которая выглядит гораздо искреннее на камере. Даже малейшее движение помогает смягчить ваше выражение лица и осанку, делая конечное изображение теплым, естественным и соответствующим моменту", — сказала Максин Кадман.

Сосредоточьтесь на чувствах, а не на позах Фото: The Sun

Планируют свой образ заранее

"Ожидание последней минуты для планирования образа вызывает чрезмерный стресс. Я бы очень рекомендовала разложить всю одежду сверху вниз, включая носки, накануне вечером", — Энни Вован.

Подтягивают всех к себе

"Когда я на фотографии, я всегда подтягиваю всех к себе. Я свожу наши головы вместе и убеждаюсь, что руки размещены намеренно, или на руке, или на плече, или нежно обнимают кого-то. Видимые руки создают связь и избегают вида "отсутствующей конечности". Это мгновенно делает фотографию теплой, связанной и хорошо скомпонованной", — Норма Фаяк.

Немного беспорядочно.

"Я превращаюсь в дурачка и пытаюсь рассмешить людей, включая меня. Сначала это может быть даже фальшивый смех, но почти всегда за ним следует что-то хорошее", — говорит Тэмми Карин.

