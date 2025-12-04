Секрети професіоналів: 11 трюків, як вийти гарним на фото

Фотографи все своє життя допомагають іншим людям добре виглядати на знімках, тому цілком природно, що вони опанували кілька хитрощів, які використовують для власних моментів перед камерою.

З наближенням сезону святкових фотосесій HuffPost попросив професійних фотографів поділитися однією річчю, яку вони завжди роблять, позуючи для фото.

Опускають плечі та роблять короткий вдих

"Я завжди опускаю плечі та роблю один короткий вдих безпосередньо перед фотографією. Це пом’якшує вираз обличчя та позбавляє від напруженого "фотообличчя". Я також трохи зміщую свою вагу вбік, це розслабляє поставу та не дає вам виглядати скутим", ― сказала Ісела Лозано.

Коли люди нервують перед камерою, напруга зазвичай найяскравіше проявляється у піднятих, напружених плечах. Глибокий вдих і навмисне опускання плечей, одночасно добре їх струшуючи, допомагає їх розслабити.

Відео дня

Нахиляються

"Мені подобається нахилятися і створювати тісний зв’язок. Мої улюблені фотографії — це ті, на яких можна відчути стосунки та побачити історію кожної людини. Я завжди пам’ятаю про це, коли позую для фотографії з родиною чи друзями, обіймаючи когось за спину, з головою, що лежить на плечі, зчепленими руками або злегка обіймаючи. Ці маленькі моменти близькості розповідають таку прекрасну історію", ― розповідає Гретхен Річардсон.

Можна обійняти людину біля себе, злегка нахилитися до неї чи торкнутися рук.

Можна обійняти людину біля себе Фото: Freepik

Дають своїм рукам якусь роботу

"Одна з речей, яку я намагаюся зробити, це розслабити плечі та дати своїм рукам якусь роботу. Я ніколи не дозволяю їм незграбно звисати з боків. Якщо я з дітьми, я можу тримати їх за руки, відкидати волосся з обличчя або обіймати їх. Невеликий фізичний зв'язок завжди робить фотографію більш природною та теплою", ― каже Анастасія Карнупакіс.

Найкраще світло

"Одна річ, яку я завжди роблю, коли позую для фотографії, це шукаю найкраще світло. Ви можете мати найкращу позу, але якщо світло жахливе, це не має значення", ― наголошує Ніколь Мондестін.

Трохи нахиляють своє тіло під кутом

"Одна річ, яку я завжди роблю, позируючи для фотографії, це переконатися, що я трохи повернута і ніколи не стою прямо. Також переконайтеся, що освітлення хороше!" — каже Марсі Райф.

Один із секретів — знайти хороше світло Фото: Pexels

Зосереджуються на почуттях, а не на позах

"Мої думки можуть бути трохи контркультурними, але чесно кажучи, коли мене фотографують, я намагаюся менше думати про те, як я позую, і більше про те, що я почуваюся. Коли я відчуваю себе присутньою, задоволеною, радісною, впевненою, коханою тощо — це те, що я бачу на фотографії. Мене не хвилює, чи виглядає моя рука маленькою або як я сиджу. Якщо я бачу результат фотографії як відображення прекрасного моменту, тоді я знаю, що фотографія саме така, якою вона має бути", — зазначила Лія О'Коннелл.

Дозволяють фотографу керувати

"Працюючи з професійним фотографом, не робіть помилки, намагаючись керувати своєю родиною посеред фотосесії. Це робота вашого фотографа!" — додав інший експерт.

Якщо ви найняли досвідченого сімейного фотографа, він знатиме, як залучити всіх. Він обов’язково попросить вашої допомоги, якщо вона знадобиться.

Трохи рухають своїм тілом

"Одна річ, яку я завжди роблю, коли фотографуюся сама, чи то сама, чи з родиною чи друзями, — це трохи рухаю своє тіло. Нічого великого чи драматичного, просто легкі рухи, природний сміх, відкидання волосся назад, легкий поворот до когось. Ці ледь помітні рухи допомагають мені уникнути відчуття скутості чи надмірного позування, і вони створюють розслаблену, щиру енергію, яка виглядає набагато щиріше на камері. Навіть найменший рух допомагає пом’якшити ваш вираз обличчя та поставу, роблячи кінцеве зображення теплим, природним та відповідним моменту", ― сказала Максін Кадман, фотографка, що співпрацює з Nations Photo Lab.

Зосередьтеся на почуттях, а не на позах Фото: The Sun

Планують свій образ заздалегідь

"Чекання на останню хвилину для планування образу викликає надмірний стрес. Я б дуже рекомендувала розкласти весь одяг зверху вниз, включаючи шкарпетки, напередодні ввечері", ― Енні Вован.

Підтягують усіх до себе

"Коли я на фотографії, я завжди підтягую всіх до себе. Я зводжу наші голови разом і переконуюся, що руки розміщені навмисно, чи то на руці, чи на плечі, чи ніжно обіймають когось. Видимі руки створюють зв'язок і уникають вигляду "відсутньої кінцівки". Це миттєво робить фотографію теплою, пов'язаною та гарно скомпонованою", — Норма Фаяк.

Трохи бешкетують

"Я перетворююся на дурника і намагаюся розсмішити людей, включаючи мене. Спочатку це може бути навіть фальшивий сміх, але майже завжди за ним йде щось хороше", — каже Теммі Карін.

