Бросила все в Киеве и переехала в село: девушка сама живет в бабушкином доме (фото)

Анжелика родом из Симферополя. Она долгое время жила в Киеве, но в один момент решила переехать в родное село. Это произошло в 2020 году.

Она живет одна в бабушкином доме. Анжелика занимается огородом и несколькими животными. Свою историю девушка рассказала Иванке Дячук.

Почему переехала в деревню

"Никто не верит, что я докатилась до такой жизни. Типа что это все кино и постановка. И вообще мне платят деньги за то, чтобы я здесь жила. Типа что это пропаганда. Никто мне не платит, кстати", — сказала девушка.

Анжелика в этом селе родилась, а потом приезжала на лето к бабушке.

"Я здесь выросла. И это всегда казалось, будто это что-то плохое. Будто жить в деревне плохо. Надо чего-то достигать. Такое навешивание", — говорит она.

Сначала у Анжелики была мечта выйти замуж, а потом она поняла, чего хочет на самом деле.

Відео дня

Анжелика переехала в деревню Фото: YouTube

Дом Фото: YouTube

Анжелика переехала в родное село Фото: YouTube

Живет с животными

"Я интроверт. Могу жить столько лет одна с животными. Почти ни с кем не общаюсь", — говорит Анжелика.

В свое время она работала арт-директором в известном киевском караоке-клубе.

"В какой-то момент вернулись, откуда начинали. Я понимала, что меня сюда тянет. Если у меня что-то происходило в Киеве, то я должна была приехать сюда", — признается девушка.

В частности, у нее есть душ в доме, а туалет на улице, однако она планирует сделать удобства внутри.

Анжелика переехала из Киева в деревню Фото: YouTube

Анжелика и ее коза Фото: YouTube

В частности, Анжелика завела котов, коз и собак.

В доме стоит система отопления — газовый котел.

"Если он гаснет — то я палю в печке. Часто чтобы для атмосферы, потому что так прикольно, когда горит огонь и оно дает еще тепло на две комнаты. 3-4 тысячи это за газ я плачу", — рассказывает девушка.

Также Анжелика покупала дрова за 4 с половиной тысячи гривен, но их не хватило даже на месяц.

Дом Фото: YouTube

Деревня Фото: YouTube

Реакция сети

Пользователи сети с теплом отреагировали на рассказ Анжелики:

"Украинский язык Анжелики из Симферополя — мед для ушей. Такие, действительно, душевные эти ее детские воспоминания о бабушке, хозяйке и тд. Пусть у нее как можно скорее реализуется мечта о собственном хуторе".

"Можно только искренне позавидовать такому контрасту. В свое время я был и в США, переехал из Роттердама в Киев, где развивал международную компанию, а потом из Киева в родное село на Буковину, и ферму тоже купил, где мы развели более 20 коз и овечек тоже, и сады яблоневые посадили".

"Какая классная история! Так оно и есть. Ты не должен жить в конкретном месте, не должен чего-то достигать, не должен путешествовать, не должен иметь много денег. Единственное, что ты должен — быть счастливым. И у каждого это свой путь".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Мария переехала из Киева в село под Каменец-Подольским. Три года назад она поселилась в доме, который сначала арендовала, а потом приобрела за 2 тысячи долларов.

Пара переехала из Киева в село Речка в Карпатах.

Кроме того, блогерша приобрела жилье в сельской местности, которое обошлось в 5 тысяч долларов. Впрочем, часть комментариев — остро негативная.