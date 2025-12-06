Кинула все в Києві та переїхала в село: дівчина сама живе в бабусиній хаті (фото)

Анжеліка родом із Сімферополя. Вона тривалий час жила в Києві, але в один момент вирішила переїхати в рідне село. Це сталося у 2020 році.

Вона живе сама в бабусиній хаті. Анжеліка займається городом та кількома тваринами. Свою історію дівчина розповіла Іванці Дячук.

Чому переїхала в село

"Ніхто не вірить, що я докотилася до такого життя. Типу що це все кіно і постановка. І взагалі мені платять гроші за те, щоб я тут жила. Типу що це пропаганда. Ніхто мені не платить, до речі", — сказала дівчина.

Анжеліка в цьому селі народилася, а згодом приїжджала на літо до бабусі.

"Я тут виросла. І це завжди здавалося, ніби це щось погане. Ніби жити в селі погано. Треба чогось досягати. Таке навішування", — каже вона.

Спочатку в Анжеліки була мрія вийти заміж, а згодом вона зрозуміла, чого хоче насправді.

Анжеліка переїхала в село Фото: YouTube

Хата Фото: YouTube

Анжеліка переїхала в рідне село Фото: YouTube

Живе з тваринами

"Я інтроверт. Можу жити стільки років сама з тваринами. Майже ні з ким не спілкуюсь", — каже Анжеліка.

Свого часу вона працювала арт-директором у відомому київському караоке-клубі.

"В якийсь момент повернулися, звідки починали. Я розуміла, що мене сюди тягне. Якщо в мене щось ставалося в Києві, то я мала приїхати сюди", — зізнається дівчина.

Зокрема, у неї є душ у хаті, а туалет на вулиці, проте вона планує зробити зручності всередині.

Анжеліка переїхала з Києва в село Фото: YouTube

Анжеліка та її коза Фото: YouTube

Зокрема, Анжеліка завела котів, кіз та собак.

У будинку стоїть система опалення — газовий котел.

"Якщо він гасне — то я палю в грубі. Часто щоб для атмосфери, тому що так прикольно, коли горить вогонь і воно дає ще тепло на дві кімнати. 3-4 тисячі це за газ я плачу", — розповідає дівчина.

Також Анжеліка купляла дрова за 4 з половиною тисячі гривень, але їх не вистачило навіть на місяць.

Хата Фото: YouTube

Село Фото: YouTube

Реакція мережі

Користувачі мережі з теплом відреагували на розповідь Анжеліки:

"Українська мова Анжеліки з Сімферополя — мед для вух. Такі, дійсно, душевні ці її дитячі спогади про бабу, господарку і тд. Нехай в неї як скоріше реалізується мрія про власний хутір".

"Можна тільки щиро позаздрити такому контрасту. У свій час я був і в США, переїхав з Роттердама у Київ, де розвивав міжнародну компанію, а потім з Києва у рідне село на Буковину, і ферму теж купив, де ми розвели більше 20 кіз і овечки теж, і сади яблуневі посадили".

"Яка класна історія! Так воно і є. Ти не мусиш жити в конкретному місці, не мусиш чогось досягати, не мусиш подорожувати, не мусиш мати багато грошей. Єдине, що ти мусиш — бути щасливим. І в кожного це свій шлях".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Марія переїхала з Києва до села під Камʼянець-Подільським. Три роки тому вона оселилася в будинку, який спочатку орендувала, а згодом придбала за 2 тисячі доларів.

Пара переїхала з Києва в село Річка в Карпатах.

Крім того, блогерка придбала житло в сільській місцевості, яке обійшлося в 5 тисяч доларів. Втім, частина коментарів — гостро негативна.