Надя Дорофеева засветилась с Дантесом на одном мероприятии (фото)

Украинская певица Надя Дорофеева и ее бывший муж, артист и телеведущий Владимир Дантес, неожиданно появились на одном мероприятии. Экс-супруги посетили киевский концерт MONATIK в Национальном академическом театре оперы и балета Украины, правда, каждый в своей компании.

Событие посетило много известных гостей. Среди них была и Надя Дорофеева, которая выбрала для выхода элегантное синее платье. Сопровождал певицу ее нынешний муж, ресторатор Миша Кацурин. Об этом стало известно из Instagram певицы.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: Instagram

В то же время на концерте заметили и Владимира Дантеса. Он пришел вместе с другом, блогером Алексеем Дурневым.

Алексей Дурнев и Владимир Дантес Фото: Instagram

Отношения Дорофеевой с Дантесом

Напомним, Дорофеева и Дантес были женаты с 2015 года, но весной 2022-го объявили о разводе. Сейчас певица состоит в браке с Мишей Кацуриным, а вот что касается личной жизни Дантеса — по слухам, он пока ни с кем не встречается. До этого Владимир строил отношения с бывшей женой Миши — Дашей Кацуриной. Ранее они все четверо дружили парами.

