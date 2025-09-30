"Это ужасно": Надя Дорофеева села на сложную диету и отказалась от любимых блюд — что произошло

Артистка перестала есть продукты с глютеном. Звезда рассказала, почему пошла на такой шаг, и как изменилась ее жизнь после кардинального решения.

Related video

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что вынуждена придерживаться строгой диеты из-за состояния здоровья. Как оказалось, это не желание артистки, а вынужденный шаг — у нее обнаружили непереносимость глютена. Об этом она поделилась в программе "Ближе к звездам". Из-за диагноза Наде пришлось отказаться от многих любимых блюд, что было для нее непросто.

Надя Дорофеева села на диету

"Это ужасно! Безглютеновая диета — это ужас. Мне поставили непереносимость глютена, хотя я обожаю булочки, все, что связано с пастой, хлебом, пиццей. Я ем все! Я худенькая с детства, ну так сложилось. И тут меня сажают на эту диету... Очень сложно", — признается артистка.

Надя Дорофеева Фото: Instagram

Впоследствии певица адаптировалась к новому рациону и даже заметила положительные изменения в своем самочувствии и внешности. По словам Нади, ее кожа стала значительно лучше. Кроме того, поддержку ей постоянно оказывает муж, ресторатор Миша Кацурин.

"Через три месяца могу уже сказать, что я привыкла, кожа намного лучше. Мне даже муж мой говорит: "Что-то у тебя такой идеальный живот". Я говорю, что это, видимо, все моя диета. Он меня поддерживает всегда. Даже когда я могу объесться, он говорит, что все хорошо", — говорит певица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в Польше родители посадили собственного ребенка на "фруктовую диету". Результат шокировал.