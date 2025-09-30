"Це жахливо": Надя Дорофєєва сіла на складну дієту та відмовилась від улюблених страв – що сталось

Артистка перестала їсти продукти з глютеном. Зірка розповіла, чому пішла на такий крок, і як змінилося її життя після кардинального рішення.

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що змушена дотримуватися суворої дієти через стан здоров’я. Як виявилося, це не бажання артистки, а вимушений крок — у неї виявили непереносність глютену. Про це вона поділилася у програмі "Ближче до зірок". Через діагноз Наді довелося відмовитися від багатьох улюблених страв, що було для неї непросто.

Надя Дорофєєва сіла на дієту

"Це жахливо! Безглютенова дієта — це жах. Мені поставили непереносність глютену, хоча я обожнюю булочки, все, що пов'язано з пастою, хлібом, піцою. Я їм усе! Я худенька від дитинства, ну так склалося. І тут мене садять на цю дієту… Дуже складно", — зізнається артистка.

Надя Дорофєєва Фото: Instagram

Згодом співачка адаптувалася до нового раціону та навіть помітила позитивні зміни у своєму самопочутті й зовнішності. За словами Наді, її шкіра стала значно кращою. Крім того, підтримку їй постійно надає чоловік, ресторатор Міша Кацурін.

"Через три місяці можу вже сказати, що я звикла, шкіра набагато краща. Мені навіть чоловік мій каже: "Щось у тебе такий ідеальний живіт". Я кажу, що це, мабуть, усе моя дієта. Він мене підтримує завжди. Навіть коли я можу об'їстися, він каже, що все добре", — говорить співачка.

