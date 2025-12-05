Надя Дорофєєва засвітилася з Дантесом на одному заході (фото)

Українська співачка Надя Дорофєєва та її колишній чоловік, артист і телеведучий Володимир Дантес, неочікувано з’явилися на одному заході. Експодружжя відвідало київський концерт MONATIK у Національному академічному театрі опери та балету України, щоправда, кожен у своїй компанії.

Подію відвідало багато відомих гостей. Серед них була й Надя Дорофєєва, яка обрала для виходу елегантну синю сукню. Супроводжував співачку її нинішній чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Про це стало відомо із Instagram співачки.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін Фото: Instagram

Водночас на концерті помітили і Володимира Дантеса. Він прийшов разом із другом, блогером Олексієм Дурнєвим.

Олексій Дурнєв і Володимир Дантес Фото: Instagram

Стосунки Дорофєєвої з Дантесом

Нагадаємо, Дорофєєва та Дантес були одружені з 2015 року, але навесні 2022-го оголосили про розлучення. Нині співачка перебуває у шлюбі з Мішею Кацуріним, а от щодо особистого життя Дантеса – за чутками, він наразі ні з ким не зустрічається. До цього Володимир будував стосунки з колишньою дружиною Міші — Дашою Кацуріною. Раніше вони всі четверо дружили парами.

