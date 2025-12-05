8 ошибок в интерьере, из-за которых ваш дом выглядит дешевым и заброшенным

Если вы мечтаете, чтобы ваш дом выглядел роскошно и опрятно, — интерьерный блогер Anj Designs объяснила, каких ошибок следует избегать. По ее словам, многие бессознательно делают вещи, которые делают жилье не только "дешевым", но и "беспорядочным".

Контент-криэйтор, которая сейчас оформляет два дома "с любовью и стилем" и при этом придерживается бюджета, назвала восемь самых распространенных "убийц интерьера", пишет The Sun.

Неправильное освещение

Первая и главная проблема — плохой свет. Слишком тусклое или слишком резкое освещение делает пространство неуютным. Эксперт советует использовать многоуровневое освещение: потолочные светильники, торшеры и настольные лампы с теплыми лампочками.

Неподходящие размеры мебели

Слишком большая или слишком маленькая мебель нарушает гармонию помещения. Перед покупкой необходимо тщательно измерить пространство и выбирать предметы, которые соответствуют масштабу комнаты и не мешают движению.

Перегруженные стены

Избыток фотографий или разнородных картин создает "визуальный шум". Лучше группировать фото в одинаковых рамках или ограничить декор одной-двумя акцентными работами на стену.

Слишком маленькие ковры

Слишком маленький ковер делает комнату "оборванной" и незавершенной. Блогерша советует выбирать такие, которые заходят под основные предметы мебели или покрывают не менее двух третей зоны отдыха.

Нестильные искусственные растения

Дешевые искусственные цветы и зеленые композиции делают интерьер устаревшим. Эксперт советует заменить их на простые живые растения, которые не требуют сложного ухода.

Загроможденный обеденный стол

Приправы, мелочи, остатки пищи и случайные предметы создают ощущение беспорядка. На столе должны оставаться только повседневные нужные вещи, а все остальное стоит прятать в шкафы.

Избыток декора

Слишком много ваз, статуэток и других мелочей превращает пространство в склад. Стоит оставить лишь несколько действительно важных или эффектных предметов.

Мебель в целлофане

Заворачивание мебели или пультов в полиэтилен, хоть и кажется способом защиты, делает дом "временным и заброшенным". По словам автора, это одна из самых неприятных ошибок.

