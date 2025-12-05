8 помилок в інтер'єрі, через які ваш дім виглядає дешевим і занедбаним

Якщо ви мрієте, щоб ваш дім виглядав розкішно та охайно, — інтер’єрна блогерка Anj Designs пояснила, яких помилок слід уникати. За її словами, багато хто несвідомо робить речі, які роблять житло не лише "дешевим", а й "безладним".

Контент-кріейторка, яка зараз оформлює два будинки "з любов’ю та стилем" і водночас дотримується бюджету, назвала вісім найпоширеніших "вбивць інтер’єру", пише The Sun.

Неправильне освітлення

Перша і головна проблема — погане світло. Занадто тьмяне або надто різке освітлення робить простір незатишним. Експертка радить використовувати багаторівневе освітлення: стельові світильники, торшери й настільні лампи з теплими лампочками.

Невідповідні розміри меблів

Занадто великі або занадто маленькі меблі порушують гармонію приміщення. Перед покупкою необхідно ретельно виміряти простір і вибирати предмети, які відповідають масштабу кімнати та не заважають руху.

Відео дня

Перевантажені стіни

Надлишок фото або різнорідних картин створює "візуальний шум". Краще групувати фото в однакових рамках або обмежити декор однією-двома акцентними роботами на стіну.

Надто маленькі килими

Замалий килим робить кімнату "обірваною" та незавершеною. Блогерка радить обирати такі, що заходять під основні предмети меблів або покривають щонайменше дві третини зони відпочинку.

Нестильні штучні рослини

Дешеві штучні квіти та зелені композиції роблять інтер’єр застарілим. Експертка радить замінити їх на простi живі рослини, які не потребують складного догляду.

Захаращений обідній стіл

Приправи, дрібниці, залишки їжі та випадкові предмети створюють відчуття безладу. На столі мають залишатися лише повсякденні потрібні речі, а все інше варто ховати в шафи.

Надлишок декору

Занадто багато ваз, статуеток та інших дрібниць перетворює простір на склад. Варто залишити лише кілька справді важливих або ефектних предметів.

Меблі в целофані

Загортання меблів або пультів у поліетилен, хоч і здається способом захисту, робить дім "тимчасовим і занедбаним". За словами авторки, це одна з найнеприємніших помилок.

