Ретро повертається: 7 застарілих ідей в дизайні інтер'єру, які знову в моді (фото)
У 2025 році світ дизайну інтер’єрів переживає помітний розворот. Те, що колись називали несмаком чи пережитком минулого, сьогодні знову в моді. Дизайнери та власники осель дедалі частіше відмовляються від стерильного мінімалізму на користь більш теплих, виразних і ностальгійних рішень.
Новий підхід поєднує максималізм, фактурність і затишок, створюючи інтер’єри, сповнені індивідуальності й характеру, пише Metro.
Килими у ванній — несподіване повернення
Найсміливіше відродження року — килими у ванній кімнаті.
Попри колишні побоювання щодо вологи, сучасні технології зробили можливим використання водостійких матеріалів, таких як спеціальний сизаль, у поєднанні з підігрівом підлоги.
Такі рішення перетворюють ванну на затишний спа-простір, особливо в старих будинках із гарною вентиляцією. Разом із цим трендом повертаються й пухнасті килими, тартан і картаті візерунки — символи тепла та домашнього затишку.
Акцентні стіни стають мистецтвом
Колись вони вважалися простим способом оживити кімнату, а тепер — справжній елемент декору.
Сучасні акцентні стіни перетворюються на полотна для ручних розписів, великих флористичних візерунків і навіть муралів, що переходять на стелю чи арки.
Такі рішення додають простору індивідуальності, а знімні шпалери дозволяють легко змінювати настрій у домі.
Сірий колір по-новому
Після періоду "сірої втоми" дизайнери переосмислили відтінки greige (суміш сірого та бежевого).
На зміну холодним тонам прийшли глибші, м’які відтінки сірого, які створюють ефект кокону. Вони гармонійно поєднуються з натуральним деревом, латунню та лляними тканинами.
Популярності набирають і драматичні кольори — чорний, темно-коричневий, синьо-зелений, які додають простору глибини та спокою.
Кахельні каміни
Колись — символ старомодного інтер’єру, сьогодні — елемент елегантності.
Дизайнери оздоблюють каміни вишуканою плиткою, роблячи їх головним акцентом кімнати. Це спосіб додати текстури, кольору та легкого відтінку ретро.
Круглі форми та ротанг
М’які лінії меблів і природні матеріали знову у тренді.
Ротанг переживає ренесанс — із дачних меблів він перетворився на стильний матеріал для сучасних квартир.
А округлі силуети у поєднанні з оксамитом і букле створюють водночас ретро-настрій і сучасний комфорт.
Скло, дзеркала та глянець
Світловідбивні поверхні повертаються, але у стриманому, геометричному виконанні.
Скляні блоки, дзеркальні вставки та лаковані деталі додають простору глибини, не перевантажуючи його блиском.
Глянець, що асоціювався з 2000-ми, тепер використовується точково — у кольорових шафах чи декоративних елементах, створюючи відчуття розкоші.
Шинц і новий еклектизм
Квіткові принти 80–90-х повертаються у стриманішій формі — дрібні візерунки, продумані поєднання кольорів і "усвідомлений максималізм".
Дизайнери радять не боятися міксувати стилі — поєднувати старе з новим, різні текстури та форми.
Навіть архітектура змінюється: замість відкритих просторів знову популярними стають окремі кімнати, що дарують приватність і спокій.
