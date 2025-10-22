Ретро возвращается: 7 устаревших идей в дизайне интерьера, которые снова в моде (фото)

В 2025 году мир дизайна интерьеров переживает заметный разворот. То, что когда-то называли безвкусицей или пережитком прошлого, сегодня снова в моде. Дизайнеры и владельцы домов все чаще отказываются от стерильного минимализма в пользу более теплых, выразительных и ностальгических решений.

Новый подход сочетает максимализм, фактурность и уют, создавая интерьеры, полные индивидуальности и характера, пишет Metro.

Ковры в ванной — неожиданное возвращение

Самое смелое возрождение года — ковры в ванной комнате.

Несмотря на прежние опасения относительно влаги, современные технологии сделали возможным использование водостойких материалов, таких как специальный сизаль, в сочетании с подогревом пола.

Такие решения превращают ванную в уютное спа-пространство, особенно в старых домах с хорошей вентиляцией. Вместе с этим трендом возвращаются и пушистые ковры, тартан и клетчатые узоры — символы тепла и домашнего уюта.

Акцентные стены становятся искусством

Когда-то они считались простым способом оживить комнату, а теперь — настоящий элемент декора.

Современные акцентные стены превращаются в полотна для ручных росписей, крупных флористических узоров и даже муралов, переходящих на потолок или арки.

Такие решения добавляют пространству индивидуальности, а съемные обои позволяют легко менять настроение в доме.

Акцентные стены теперь настоящий элемент декора Фото: Getty Images

Серый цвет по-новому

После периода "серой усталости" дизайнеры переосмыслили оттенки greige (смесь серого и бежевого).

На смену холодным тонам пришли более глубокие, мягкие оттенки серого, которые создают эффект кокона. Они гармонично сочетаются с натуральным деревом, латунью и льняными тканями.

Популярности набирают и драматические цвета — черный, темно-коричневый, сине-зеленый, которые добавляют пространству глубины и спокойствия.

Изразцовые камины

Когда-то — символ старомодного интерьера, сегодня — элемент элегантности.

Дизайнеры украшают камины изысканной плиткой, делая их главным акцентом комнаты. Это способ добавить текстуры, цвета и легкого оттенка ретро.

Изразцовые камины — элемент элегантности Фото: Getty Images

Круглые формы и ротанг

Мягкие линии мебели и природные материалы снова в тренде.

Ротанг переживает ренессанс — из дачной мебели он превратился в стильный материал для современных квартир.

А округлые силуэты в сочетании с бархатом и букле создают одновременно ретро-настроение и современный комфорт.

Стекло, зеркала и глянец

Светоотражающие поверхности возвращаются, но в сдержанном, геометрическом исполнении.

Стеклянные блоки, зеркальные вставки и лакированные детали добавляют пространству глубины, не перегружая его блеском.

Глянец, который ассоциировался с 2000-ми, теперь используется точечно — в цветных шкафах или декоративных элементах, создавая ощущение роскоши.

Светоотражающие поверхности поворачиваются Фото: Getty Images

Шинц и новый эклектизм

Цветочные принты 80-90-х возвращаются в более сдержанной форме — мелкие узоры, продуманные сочетания цветов и "осознанный максимализм".

Дизайнеры советуют не бояться миксовать стили — сочетать старое с новым, разные текстуры и формы.

Даже архитектура меняется: вместо открытых пространств вновь популярными становятся отдельные комнаты, дарящие приватность и спокойствие.

