Меняют все: 7 деталей в интерьере, которые сделают дом дорогим (фото)

Есть несколько доступных способов, как сделать свой дом красивее, комфортнее и дороже, не тратя целое состояние на ремонт и мебель. Улучшить дизайн можно благодаря бюджетным сайтам.

Эксперт по интерьерам Noveau Home в TikTok раскрыл простые вещи, как сделать дом дороже. Фокус выбрал семь простых трюков, которые создадут впечатление, что вы недавно сделали ремонт.

Большие зеркала

Зеркало сделает дом или квартиру визуально больше. Они отражают свет, благодаря чему комната кажется светлее и просторнее, утверждают дизайнеры.

Большие зеркала увеличивают пространство Фото: TikTok

Стильные ручки

Один из самых быстрых способов освежить мебель — заменить фурнитуру. Например, приобрести латунные ручки для кухни и к шкафам, чтобы они выглядели дороже. На китайских сайтах есть большой выбор недорогих, но красивых товаров на любой вкус.

Новые ручки освежают старую мебель Фото: TikTok

Новые светильники

Еще один способ мгновенно улучшить интерьер комнаты — сменить светильники на потолке. Эксперты по обустройству жилья рекомендуют выбрать яркий элемент, который привлекает внимание, создавая впечатление, что потолок выше, а пропорции более гармоничны.

Новые светильники улучшают интерьер комнаты Фото: TikTok

Эффектные светильники не просто освещают пространство, но и задают тон всей комнате.

Обшивка

Обшивка набирает популярности в последние годы, и она не обязательно должна стоить дорого. Такие панели не просто покрывают поверхность — они добавляют комнате характера и делают ее менее однообразной. Лучше использовать их в прихожих.

Обшивка возвращается в моду Фото: TikTok

Матовые черные рамы

Эксперты утверждают, что еще один простой способ мгновенно изменить вид комнаты — добавить матовые черные рамы для фотографий.

Матовые черные рамы делают комнату изысканной Фото: TikTok

К счастью, черный цвет легко сочетается с любой цветовой гаммой, добавляя помещению изысканности, не выходящей из моды.

Книги на журнальном столике

Журнальный столик часто используют как место для хранения вещей. Однако, если посмотреть на дома знаменитостей или экспертов по дизайну интерьеров, то почти всегда увидите там журнальный столик с книгами, которые служат центральным элементом. Они не только заполняют пространство, но и рассказывают гостям о вашем стиле и интересах.

Книги на журнальном столике всегда в тренде Фото: TikTok

Большие бетонные лампы

Благодаря своему весу и размерам такие лампы делают комнату более изысканной, а мягкое освещение очень контрастирует с необработанным бетоном.

Большие бетонные лампы украшают помещение Фото: TikTok

Минимализм в дизайне имитирует драгоценные изделия, создавая спокойное ощущение роскоши без излишеств.

