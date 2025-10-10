Змінюють все: 7 деталей в інтер'єрі, які зроблять будинок дорогим (фото)

Є кілька доступних способів, як зробити свій будинок красивішим, комфортнішим та дорожчим, не витрачаючи цілий статок на ремонт та меблі. Покращити дизайн можна завдяки бюджетним сайтам.

Експерт з інтер'єрів Noveau Home у TikTok розкрив прості речі, як зробити будинок дорожчим. Фокус обрав сім простих трюків, які створять враження, що ви недавно зробили ремонт.

Великі дзеркала

Дзеркало зробить будинок або квартиру візуально більшими. Вони відбивають світло, завдяки чому кімната здається світлішою і просторішою, стверджують дизайнери.

Великі дзеркала збільшують простір Фото: TikTok

Стильні ручки

Один з найшвидших способів освіжити меблі — замінити фурнітуру. Наприклад, придбати латунні ручки для кухні та до шаф, щоб вони виглядали дорожчими. На китайських сайтах є великий вибір недорогих, але красивих товарів на будь-який смак.

Нові ручки освіжають старі меблі Фото: TikTok

Нові світильники

Ще один спосіб миттєво покращити інтер’єр кімнати — змінити світильники на стелі. Експерти з облаштування житла рекомендують вибрати яскравий елемент, який привертає увагу, створюючи враження, що стеля вища, а пропорції більш гармонійні.

Нові світильники покращують інтер"єр кімнати Фото: TikTok

Ефектні світильники не просто освітлюють простір, а й задають тон всій кімнаті.

Обшивка

Обшивка набирає популярності в останні роки, і вона не обов'язково повинна коштувати дорого. Такі панелі не просто покривають поверхню — вони додають кімнаті характеру і роблять її менш одноманітною. Краще використовувати їх у передпокоях.

Обшивка повертається в моду Фото: TikTok

Матові чорні рами

Експерти стверджують, що ще один простий спосіб миттєво змінити вигляд кімнати — додати матові чорні рами для фотографій.

Матові чорні рами роблять кімнату вишуканою Фото: TikTok

На щастя, чорний колір легко поєднується з будь-якою колірною гамою, додаючи приміщенню вишуканості, що не виходить з моди.

Книги на журнальному столику

Журнальний столик часто використовують як місце для зберігання речей. Однак, якщо подивитися на будинки знаменитостей або експертів з дизайну інтер'єрів, то майже завжди побачите там журнальний столик з книгами, які служать центральним елементом. Вони не тільки заповнюють простір, але й розповідають гостям про ваш стиль та інтереси.

Книги на журнальному столику завжди в тренді Фото: TikTok

Великі бетонні лампи

Завдяки своїй вазі та розмірам такі лампи роблять кімнату більш вишуканою, а м'яке освітлення дуже контрастує з необробленим бетоном.

Великі бетонні лампи прикрашають помешкання Фото: TikTok

Мінімалізм у дизайні імітує коштовні вироби, створюючи спокійне відчуття розкоші без надмірності.

