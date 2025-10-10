Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Змінюють все: 7 деталей в інтер'єрі, які зроблять будинок дорогим (фото)

7 деталей в інтер'єрі, які роблять будинок дорогим
Модний дизайн кімнати у 2025 році | Фото: Getty

Є кілька доступних способів, як зробити свій будинок красивішим, комфортнішим та дорожчим, не витрачаючи цілий статок на ремонт та меблі. Покращити дизайн можна завдяки бюджетним сайтам.

Related video

Експерт з інтер'єрів Noveau Home у TikTok розкрив прості речі, як зробити будинок дорожчим. Фокус обрав сім простих трюків, які створять враження, що ви недавно зробили ремонт.

  • Великі дзеркала

Дзеркало зробить будинок або квартиру візуально більшими. Вони відбивають світло, завдяки чому кімната здається світлішою і просторішою, стверджують дизайнери.

Модний дизайн кімнати у 2025 році
Великі дзеркала збільшують простір
Фото: TikTok
  • Стильні ручки

Один з найшвидших способів освіжити меблі — замінити фурнітуру. Наприклад, придбати латунні ручки для кухні та до шаф, щоб вони виглядали дорожчими. На китайських сайтах є великий вибір недорогих, але красивих товарів на будь-який смак.

Модний дизайн кімнати у 2025 році
Нові ручки освіжають старі меблі
Фото: TikTok
  • Нові світильники

Ще один спосіб миттєво покращити інтер’єр кімнати — змінити світильники на стелі. Експерти з облаштування житла рекомендують вибрати яскравий елемент, який привертає увагу, створюючи враження, що стеля вища, а пропорції більш гармонійні.

Модний дизайн кімнати у 2025 році
Нові світильники покращують інтер"єр кімнати
Фото: TikTok

Ефектні світильники не просто освітлюють простір, а й задають тон всій кімнаті.

  • Обшивка

Обшивка набирає популярності в останні роки, і вона не обов'язково повинна коштувати дорого. Такі панелі не просто покривають поверхню — вони додають кімнаті характеру і роблять її менш одноманітною. Краще використовувати їх у передпокоях.

Модний дизайн кімнати у 2025 році
Обшивка повертається в моду
Фото: TikTok
  • Матові чорні рами

Експерти стверджують, що ще один простий спосіб миттєво змінити вигляд кімнати — додати матові чорні рами для фотографій.

Модний дизайн кімнати у 2025 році
Матові чорні рами роблять кімнату вишуканою
Фото: TikTok

На щастя, чорний колір легко поєднується з будь-якою колірною гамою, додаючи приміщенню вишуканості, що не виходить з моди.

  • Книги на журнальному столику

Журнальний столик часто використовують як місце для зберігання речей. Однак, якщо подивитися на будинки знаменитостей або експертів з дизайну інтер'єрів, то майже завжди побачите там журнальний столик з книгами, які служать центральним елементом. Вони не тільки заповнюють простір, але й розповідають гостям про ваш стиль та інтереси.

Модний дизайн кімнати у 2025 році
Книги на журнальному столику завжди в тренді
Фото: TikTok
  • Великі бетонні лампи

Завдяки своїй вазі та розмірам такі лампи роблять кімнату більш вишуканою, а м'яке освітлення дуже контрастує з необробленим бетоном.

Модний дизайн кімнати у 2025 році
Великі бетонні лампи прикрашають помешкання
Фото: TikTok

Мінімалізм у дизайні імітує коштовні вироби, створюючи спокійне відчуття розкоші без надмірності.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також ми писали, як налаштувати освітлення у квартирі, щоб жити було затишно та здорово.