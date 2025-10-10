Змінюють все: 7 деталей в інтер'єрі, які зроблять будинок дорогим (фото)
Є кілька доступних способів, як зробити свій будинок красивішим, комфортнішим та дорожчим, не витрачаючи цілий статок на ремонт та меблі. Покращити дизайн можна завдяки бюджетним сайтам.
Експерт з інтер'єрів Noveau Home у TikTok розкрив прості речі, як зробити будинок дорожчим. Фокус обрав сім простих трюків, які створять враження, що ви недавно зробили ремонт.
- Великі дзеркала
Дзеркало зробить будинок або квартиру візуально більшими. Вони відбивають світло, завдяки чому кімната здається світлішою і просторішою, стверджують дизайнери.
- Стильні ручки
Один з найшвидших способів освіжити меблі — замінити фурнітуру. Наприклад, придбати латунні ручки для кухні та до шаф, щоб вони виглядали дорожчими. На китайських сайтах є великий вибір недорогих, але красивих товарів на будь-який смак.
- Нові світильники
Ще один спосіб миттєво покращити інтер’єр кімнати — змінити світильники на стелі. Експерти з облаштування житла рекомендують вибрати яскравий елемент, який привертає увагу, створюючи враження, що стеля вища, а пропорції більш гармонійні.
Ефектні світильники не просто освітлюють простір, а й задають тон всій кімнаті.
- Обшивка
Обшивка набирає популярності в останні роки, і вона не обов'язково повинна коштувати дорого. Такі панелі не просто покривають поверхню — вони додають кімнаті характеру і роблять її менш одноманітною. Краще використовувати їх у передпокоях.
- Матові чорні рами
Експерти стверджують, що ще один простий спосіб миттєво змінити вигляд кімнати — додати матові чорні рами для фотографій.
На щастя, чорний колір легко поєднується з будь-якою колірною гамою, додаючи приміщенню вишуканості, що не виходить з моди.
- Книги на журнальному столику
Журнальний столик часто використовують як місце для зберігання речей. Однак, якщо подивитися на будинки знаменитостей або експертів з дизайну інтер'єрів, то майже завжди побачите там журнальний столик з книгами, які служать центральним елементом. Вони не тільки заповнюють простір, але й розповідають гостям про ваш стиль та інтереси.
- Великі бетонні лампи
Завдяки своїй вазі та розмірам такі лампи роблять кімнату більш вишуканою, а м'яке освітлення дуже контрастує з необробленим бетоном.
Мінімалізм у дизайні імітує коштовні вироби, створюючи спокійне відчуття розкоші без надмірності.
