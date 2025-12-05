Вышел 8 выпуск шоу "Холостяк": как прошло свидание на вылет

5 декабря на СТБ вышел восьмой эпизод романтического реалити "Холостяк". В проекте продолжается борьба семи участниц за благосклонность Тараса Цимбалюка.

В новом выпуске создатели шоу пообещали зрителям всплеск эмоций — от неожиданных свиданий до напряжения между девушками. Фокус рассказывает о 8 эпизоде "Холостяка".

Восьмой выпуск "Холостяка"

После того как на прошлой неделе Цимбалюк пропустил церемонию роз из-за болезни, девушки получили приглашение на групповое свидание от Григория Решетника. Приглашение досталось Оксане Шанюк и Ольге Дзундзе, и впоследствии выяснилось, что эта встреча будет иметь решающий характер.

Восьмой выпуск "Холостяка" Фото: СТБ

Вместе с Холостяком они посетили мастер-класс по румбе, во время которого мужчина отметил более гармоничное взаимодействие с Оксаной, тогда как Ольга, по его впечатлениям, пыталась контролировать процесс и выглядела скованной. Кульминацией свидания стал совместный танец на сцене Национальной филармонии, после которого троица продолжила вечер за ужином.

Что известно о шоу "Холостяк"

"Холостяк" — это украинское романтическое реалити-шоу, в котором один главный герой ищет любовь среди группы участниц. Сезон 14 стартовал осенью 2025 года, главным героем стал украинский актер Тарас Цимбалюк. Ведущим традиционно остался Григорий Решетник. В этом сезоне обещают новый эмоциональный тон, больше искренности и новые форматы испытаний.

