Вийшов 8 випуск шоу "Холостяк": як пройшло побачення на виліт

5 грудня на СТБ вийшов восьмий епізод романтичного реаліті "Холостяк". У проєкті триває боротьба семи учасниць за прихильність Тараса Цимбалюка.

У новому випуску творці шоу пообіцяли глядачам сплеск емоцій — від неочікуваних побачень до напруги між дівчатами. Фокус розповідає про 8 епізод "Холостяка".

Восьмий випуск "Холостяка"

Після того як минулого тижня Цимбалюк пропустив церемонію троянд через хворобу, дівчата отримали запрошення на групове побачення від Григорія Решетника. Запрошення дісталося Оксані Шанюк та Ользі Дзундзі, і згодом з’ясувалося, що ця зустріч матиме вирішальний характер.

Восьмий випуск "Холостяка" Фото: СТБ

Разом із Холостяком вони відвідали майстер-клас з румби, під час якого чоловік відзначив більш гармонійну взаємодію з Оксаною, тоді як Ольга, за його враженнями, намагалася контролювати процес і виглядала скутою. Кульмінацією побачення став спільний танець на сцені Національної філармонії, після якого трійця продовжила вечір за вечерею.

Що відомо про шоу "Холостяк"

"Холостяк" — це українське романтичне реаліті-шоу, у якому один головний герой шукає кохання серед групи учасниць. Сезон 14 стартував восени 2025 року, головним героєм став український актор Тарас Цимбалюк. Ведучим традиційно залишився Григорій Решетнік. У цьому сезоні обіцяють новий емоційний тон, більше щирості та нові формати випробувань.

