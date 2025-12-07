Борис Джонсон примерил крылья феи (фото, видео)

61-летний экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его 37-летняя жена Кэрри устроили детский праздник по случаю четвертого дня рождения их дочери Роми.

Темой праздника были феи, поэтому супруги наравне с детьми принарядились в сказочных героев. Соответствующими фото и видео миссис Джонсон поделилась у себя в Instagram.

На снимках можно увидеть аниматора в образе феи "Динь-Динь" из сказки о Питере Пэне, а также набор феи для гостей – крылья, волшебные палочки и стикерпаки. В комнате, украшенной воздушными шарами, – детский бассейн с шариками, в котором во время праздника, по словам Кэрри, уснул ее сын Фрэнки.

Борис Джонсон не только надел крылья, остроконечные уши эльфа и некое подобие венка, но и активно участвовал в конкурсах, развлекал гостей вместе с аниматорами и веселился на полную.

В публикации миссис Джонсон написала теплые слова в адрес всех, кто помог организовать праздник, а также обратилась к мужу.

"Также благодарю моего замечательного мужа, который не только нарядился пикси, чтобы порадовать нашу малышку, но и попробовал прокатиться в стиле ча-ча-ча, чтобы всех завести. Легенда. Уже стало традицией наряжаться на дни рождения наших детей, но думаю, нам обоим будет приятно увидеть заднюю часть этих резиновых ушек эльфа. Вот что ты делаешь для своих детей!" – отметила многодетная мать.

Джонсоны воспитывают четырех совместных детей. У них подрастают сын Уилф (апрель 2020), дочь Роми (декабрь 2021), сын Фрэнк (июль 2023) и Поппи Элиза (май 2025).

При этом Борис Джонсон суммарно воспитывает девятерых детей: четверо появились в браке с журналисткой Мариной Уилер и есть еще внебрачный ребенок.

