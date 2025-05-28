Жена Бориса Джонсона впервые рассказала правду о четвертой беременности (фото)

Кэрри Джонсон, жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которая упорно скрывала свою четвертую беременность, поделилась трогательными фото, сделанными на последних сроках перед рождением дочери.

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Снимки она традиционно опубликовала в Instagram.

На черно-белых и цветных снимках многодетная мама позирует как внутри семейного деревенского особняка, так и на природе. На многих фото можно увидеть ее с сыновьями Уиллфредом и Фрэнки, а также с трехлетней Роми.

В подписи к фото Кэрри призналась, что раньше ненавидела фотографироваться беременной, и даже чуть не отменила съемку.

"Я чувствую себя ужасно неловко и невероятно неловко. Я чуть не отменила фотосессию, так как большую часть беременности я тоже страдала от ужасной болезни, и поэтому я была не в настроении, но теперь я так рада, что сделала это. Если вы беременны и сейчас в окопах — я вас понимаю! Как только вы держите на руках своего нового ребенка, вы быстро забываете, как ужасно вы себя чувствовали во время беременности. Мать-природа так умна!" – говорится в подписи.

Она добавила, что фотограф Роми Беуер сделала все, чтобы Кэрри чувствовала себя спокойной и расслабленной.

"Не могу поверить, что это была наша милая Поппи все это время", – добавила миссис Джонсон.

О рождении четвертого ребенка Кэрри рассказала 24 мая. Девочку назвали Поппи Элиза Джозефин Джонсон, или сокращенно — Попс, Поп Тарт. Дата рождения девочки — 21 мая, говорится в заметке. Женщина разместила первые фото с ребенком на руках: она улыбается, прижимая к груди Попс. Есть также фото с Борисом Джонсоном, который смотрит на новорожденную в розовой шапочке.

В течение пяти лет у пары родилось четверо детей: сын Уилф (апрель 2020), дочь Роми (декабрь 2021), сын Фрэнк (июль 2023). При этом Борис Джонсон суммарно имеет девятерых детей: четверо появились в браке с журналисткой Мариной Вилер и есть еще внебрачный ребенок.

Напомним, Фокус писал, что:

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