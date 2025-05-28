Дружина Бориса Джонсона вперше розповіла правду про четверту вагітність (фото)

Керрі Джонсон, дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, яка наполегливо приховувала свою четверту вагітність, поділилася зворушливими фото, зробленими на останніх термінах перед народженням доньки.

Related video

Знімки вона традиційно опублікувала в Instagram.

На чорно-білих і кольорових знімках багатодітна мама позує як усередині сімейного сільського будинку, так і на природі. На багатьох фото можна побачити її із синами Віллфредом і Френкі, а також із трирічною Ромі.

У підписі до фото Керрі зізналася, що раніше ненавиділа фотографуватися вагітною, і навіть ледь не скасувала зйомку.

"Я почуваюся жахливо ніяково і неймовірно ніяково. Я ледь не скасувала фотосесію, оскільки більшу частину вагітності я теж страждала від жахливої хвороби, і тому я була не в настрої, але тепер я так рада, що зробила це. Якщо ви вагітні і зараз в окопах — я вас розумію! Щойно ви тримаєте на руках свою нову дитину, ви швидко забуваєте, як жахливо ви почувалися під час вагітності. Мати-природа така розумна!" — йдеться у підписі.

Вона додала, що фотографка Ромі Беуер зробила все, щоб Керрі почувалася спокійною і розслабленою.

"Не можу повірити, що це була наша мила Поппі весь цей час", — додала місіс Джонсон.

Про народження четвертої дитини Керрі розповіла 24 травня. Дівчинку назвали Поппі Еліза Джозефін Джонсон, або скорочено — Попс, Поп Тарт. Дата народження дівчинки — 21 травня, йдеться у дописі. Жінка розмістила перші фото з дитиною на руках: вона усміхається, притискаючи до грудей Попс. Є також фото з Борисом Джонсоном, який дивиться на новонароджену в рожевій шапочці.

Протягом п'яти років у пари народилося четверо дітей: син Вілф (квітень 2020), донька Ромі (грудень 2021), син Френк (липень 2023). При цьому Борис Джонсон сумарно має дев'ятьох дітей: четверо з'явилися в шлюбі з журналісткою Мариною Вілер і є ще позашлюбна дитина.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

Ми також розповідали, як колишнього прем'єр-міністра клюнув страус, викликавши бурхливу реакцію політика.