Борис Джонсон приміряв крила феї (фото, відео)

61-річний експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його 37-річна дружина Керрі влаштували дитяче свято з нагоди четвертого дня народження їхньої доньки Ромі.

Темою свята були феї, тому подружжя нарівні з дітьми причепурилося в казкових героїв. Відповідними фото та відео місіс Джонсон поділилася у себе в Instagram.

На знімках можна побачити аніматора в образі феї "Дінь-Дінь" з казки про Пітера Пена, а також набір феї для гостей — крила, чарівні палички і стікерпаки. У кімнаті, прикрашеній повітряними кулями, — дитячий басейн із кульками, у якому під час свята, за словами Керрі, заснув її син Френкі.

Борис Джонсон не тільки вдягнув крила, загострені вуха ельфа і якусь подобу вінка, а й брав активну участь у конкурсах, розважав гостей разом з аніматорами і веселився на повну.

У публікації місіс Джонсон написала теплі слова на адресу всіх, хто допоміг організувати свято, а також звернулася до чоловіка.

"Також дякую моєму чудовому чоловікові, який не тільки вбрався піксі, щоб потішити нашу малечу, а й спробував покататися в стилі ча-ча-ча, щоб усіх завести. Легенда. Уже стало традицією вбиратися на дні народження наших дітей, але думаю, нам обом буде приємно побачити задню частину цих гумових вушок ельфа. Ось що ти робиш для своїх дітей!" — зазначила багатодітна мати.

Джонсони виховують чотирьох спільних дітей. У них підростають син Вілф (квітень 2020), донька Ромі (грудень 2021), син Френк (липень 2023) і Поппі Еліза (травень 2025).

При цьому Борис Джонсон сумарно виховує дев'ятьох дітей: четверо з'явилися в шлюбі з журналісткою Мариною Вілер і є ще позашлюбна дитина.

