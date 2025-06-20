Справжній романтик: Борис Джонсон влаштував сюрприз для дружини та новонародженої доньки

19 червня експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відсвяткував 61-й день народження і з цієї нагоди вирішив потішити дружину Керрі та новонароджену доньку Поппі, влаштувавши своїм улюбленим дівчаткам прогулянку на човні.

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Відповідними кадрами місіс Джонсон поділилася в Instagram, чим розчулила 130 тисяч своїх підписників.

На фото і відео видно, як колишній політик керує моторним човном, пропливаючи річкою, на якій, зокрема, хлюпочуться качки. На одному з кадрів молодша донька лежить у нього на колінах. Також у каруселі можна побачити Керрі, яка тримає дитину на руках.

"Побачення на човні в день народження", — підписала одне з відео дружина іменинника.

Примітно, що вже 21 червня Поппі Еліза Джозефін Джонсон, молодша з чотирьох дітей пари, відзначить свій перший місяць життя. Дівчинка народилася 21 травня, що стало повною несподіванкою для підписників Керрі, яка до останнього приховувала свою вагітність.

Уже після народження доньки місіс Джонсон поділилася кадрами "вагітної" фотосесії і зізналася, що четверта дитина далася їй дуже важко.

Раніше Борис Джонсон уже радував свою дружину. Так, на її день народження він подарував їй велосипед з коляскою. Пізніше Керрі показала, як чоловік катає на цьому транспорті їхніх трьох старших дітей.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

У квітні Борис Джонсон влаштував святкування дня народження п'ятирічного Вілфа, і з цієї нагоди вбрався в помаранчевого динозавра.

Дружина Бориса Джонсона показала, чим вони з чоловіком займалися в Техасі.

Ми також розповідали, що Борис Джонсон знявся в українській новорічній кінокомедії.