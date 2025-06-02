Дружина Бориса Джонсона розповіла, навіщо чоловік подарував їй велосипед із коляскою (фото)

60-річний експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно вдев'яте став батьком, презентував своїй дружині Керрі на річницю весілля велосипед з коляскою. Тепер же вона показала, для чого був потрібен цей транспортний засіб у їхній великій родині.

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У сторіс Instagram Керрі Джонсон поділилася кадрами сімейної прогулянки сільськими дорогами поруч із їхнім заміським особняком Брайтвелл-Менор, куди вони переїхали з Даунінг-стріт, 10 після того, як політик пішов у відставку.

На одному зі знімків Борис катає трьох дітей, Вілфреда, Ромі і Френка, на тому самому велосипеді, що подарував дружині. Діти насилу помістилися в широку коляску всі разом, а батько крутить педалі, катаючи їх по дорозі.

Багатодетній політик тестує новий транспортний засіб Фото: Скриншот

На іншому знімку він зображений під час пішої прогулянки з молодшими нащадками, причому Френкі, якому скоро виповниться два роки, сидить у нього на плечах.

Борис Джонсон гуляє з дітьми Фото: Скриншот

У Бориса і Керрі — четверо спільних дітей: два сини і дві дочки, причому остання народилася 27 травня. Місіс Джонсон приховувала цю вагітність, тому поповнення в сім'ї стало повною несподіванкою для її підписників.

Уже після пологів вона поділилася фотосесією, коли позувала, будучи при надії. За її словами, виношування молодшої доньки далося їй із великими труднощами.

"Почуваюся жахливо ніяково і неймовірно ніяково. Я ледь не скасувала фотосесію, оскільки більшу частину вагітності я теж страждала від жахливої хвороби, і тому я була не в настрої, але тепер я так рада, що зробила це. Якщо ви вагітні і зараз в окопах — я вас розумію! Щойно ви тримаєте на руках свою нову дитину, ви швидко забуваєте, як жахливо ви почувалися під час вагітності. Мати-природа така розумна!" — розповіла багатодітна мати.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також розповідали, що Керрі Джонсон отримала в подарунок від чоловіка на свій день народження.