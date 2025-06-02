Жена Бориса Джонсона рассказала, зачем муж подарил ей велосипед с коляской (фото)

60-летний экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно в девятый раз стал отцом, презентовал своей супруге Кэрри на годовщину свадьбы велосипед с коляской. Теперь же она показала, для чего было нужно это транспортное средство в их большой семье.

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В сторис Instagram Кэрри Джонсон поделилась кадрами семейной прогулки по деревенским дорогам рядом с их загородным особняком Брайтвелл-Мэнор, куда они переехали с Даунинг-стрит, 10 после ухода политика в отставку.

На одном из снимков Борис катает троих детей, Уилфреда, Роми и Фрэнка, на том самом велосипеде, что подарил жене. Дети с трудом поместились в широкую коляску все вместе, а отец крутит педали, катая их по дороге.

Многодетній политик тестирует новое транспортное средство Фото: Скриншот

На другом снимке он запечатлен во время пешей прогулки с младшими отпрысками, причем Фрэнки, которому скоро исполнится два года, сидит у него на плечах.

Борис Джонсон гуляет с детьми Фото: Скриншот

У Бориса и Кэрри — четверо общих детей: два сына и две дочери, причем последняя родилась 27 мая. Миссис Джонсон скрывала эту беременность, поэтому пополнение в семье стало полной неожиданностью для ее подписчиков.

Уже после родов она поделилась фотосессией, когда позировала, будучи в положении. По ее словам, вынашивание младшей дочери далось ей с большим трудом.

"Чувствую себя ужасно неловко и невероятно неловко. Я чуть не отменила фотосессию, так как большую часть беременности я тоже страдала от ужасной болезни, и поэтому я была не в настроении, но теперь я так рада, что сделала это. Если вы беременны и сейчас в окопах — я вас понимаю! Как только вы держите на руках своего нового ребенка, вы быстро забываете, как ужасно вы себя чувствовали во время беременности. Мать-природа так умна!" — рассказала многодетная мать.

Ранее Фокус писал, что:

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